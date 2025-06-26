Bulgaristan telefon kodu, plaka kodu ve para birimi nedir? Bulgaristan'da hangi alan adı uzantısı kullanılır?

BULGARİSTAN TELEFON KODU

Bulgaristan’ın uluslararası telefon kodu +359’dur ve bu kod, ülke dışından Bulgaristan’daki bir telefon numarasına ulaşmak için kullanılan resmî iletişim tanımlayıcısıdır. Uluslararası bir arama yapılırken, önce arama yapılan ülkenin çıkış kodu ve 359 numarası tuşlanır ve sonrasında şehir veya mobil operatöre ait alan kodu ile abone numarası çevrilir. Bulgaristan’da sabit hatlar ve mobil hatlar farklı numara serileriyle düzenlenmiştir.

Başkent Sofya için alan kodu 2 olarak belirlenmişken; diğer şehirlerde bu kod iki veya üç haneli olabilir, Plovdiv için 32, Varna için 52 kullanılır. Bu durumda Sofya’daki bir sabit hatta ulaşmak için numara şu şekilde çevrilir: +359 2 xxx xxxx. Mobil hatlar “87”, “88” veya “89” gibi kodlarla başlar ve GSM operatörüne göre değişiklik gösterir. Bulgaristan’ın telefon numarası sistemi, ülke genelinde merkezi olarak yönetilmekte ve hem şehir bazlı hem de operatör bazlı yapılandırılmıştır. +359 kodu, Bulgaristan’a ait tüm telefon numaralarının küresel ağ içinde doğru tanımlanmasını sağlar ve çağrı yönlendirmelerinde karışıklığı önler.

REKLAM Ayrıca bu sistem, operatörler arası geçişlerde numara taşınabilirliği ve mobil erişimin yaygınlığı açısından kullanıcıya esneklik sunar. İletişim altyapısının büyük kentlerde gelişmiş olması sayesinde, hem sabit hat hem de mobil telefon hizmetleri yüksek kapsama alanı ve iyi sinyal kalitesiyle sunulmaktadır. BULGARİSTAN PARA BİRİMİ Bulgaristan’ın resmî para birimi Bulgar Levasıdır ve uluslararası kodu BGN olarak tanımlanır. 1 leva, 100 stotinka’ya bölünür ve ülkede hem banknot hem de madeni para şeklinde dolaşımdadır. Banknotlar 5, 10, 20, 50 ve 100 leva değerindeyken; madeni paralar 1, 2 ve 5 leva ile 1, 2, 5, 10, 20 ve 50 stotinka şeklindedir. Bulgar Levası, Bulgaristan Merkez Bankası tarafından basılır ve ülkenin tüm resmî işlemlerinde yasal ödeme aracı olarak kabul edilir. Para biriminin dikkat çekici özelliklerinden biri, Euro’ya sabitlenmiş kur rejimi ile yönetiliyor olmasıdır. Bu sistem sayesinde 1 Euro, yaklaşık olarak 1.95583 leva olarak sabitlenmiş olup, döviz kurlarında dalgalanma minimum seviyede tutulmaktadır. Bu sabit kur politikası, Bulgaristan’ın makroekonomik istikrarını güçlendirmiş ve ülkedeki yatırım ortamına güven kazandırmıştır. Banknot tasarımlarında Bulgaristan’ın tarihî şahsiyetleri, mimarî yapıları ve kültürel sembolleri yer alırken, paranın güvenlik unsurları modern teknolojilerle desteklenmiştir.

REKLAM Avrupa Birliği üyesi olan Bulgaristan, henüz Euro Bölgesi’ne dahil olmamış olsa da para politikalarında AB ile uyumlu bir yaklaşım benimsemektedir. Özellikle büyük şehirlerde dijital ödeme sistemleri ve banka kartı kullanımı yaygın olmakla birlikte, kırsal bölgelerde hâlâ nakit işlem tercih edilebilmektedir. Leva, Bulgaristan’ın ekonomik istikrarının ve parasal disiplininin temel taşı olarak görülmekte, hem yerel halkın günlük yaşamında hem de uluslararası ticarette güvenle kullanılmaktadır. BULGARİSTAN PLAKA KODU Bulgaristan’da kullanılan araç plakaları, ülke genelinde merkezi ve bölgesel tanımlamaları bir arada içeren sistemli bir yapıya sahiptir. Plakalar beyaz zemin üzerine siyah harf ve rakamlardan oluşur ve Avrupa Birliği üyesi olan ülke, plakaların sol üst köşesine AB bayrağı ve “BG” ülke kodunu eklemiştir. Plaka yapısı, bölgesel tanımlayıcı harflerle başlar; “C” harfi Sofya’yı, “PB” Plovdiv’i, “B” Burgas’ı, “H” Haskovo’yu temsil eder. Bu harf grubunu üç veya dört rakam izler ve ardından yine bir ya da iki harf gelir. Örnek olarak “CB 1234 AB” şeklindeki bir plaka, Sofya’da tescil edilen bir aracı gösterir. Aracın hangi şehirde tescil edildiği kolaylıkla anlaşılır ve plaka verileri trafik denetimi ile güvenlik uygulamalarında etkin biçimde kullanılabilir. Bulgaristan'da diplomatik, askeri, kamuya ait veya geçici araçlar için ise farklı renk şemaları veya karakter kombinasyonları uygulanır. Diplomatik araçlarda kırmızı zemin üzerine beyaz karakterler tercih edilirken, geçici plakalar yeşil renkli olabilir.

REKLAM Plakalar, Bulgaristan İçişleri Bakanlığı’na bağlı Trafik Polisi birimi tarafından tescil edilir ve her araç için sistemde benzersiz bir plaka numarası tanımlanır. Bu plaka yapısı hem düzenli trafik takibini sağlar hem de ülke genelindeki taşıt trafiğinin kayıt altına alınmasını kolaylaştırır. Ayrıca, Bulgaristan’ın AB’ye entegrasyon süreciyle birlikte geliştirilen bu sistem, diğer Avrupa ülkeleriyle uyumlu olacak şekilde tasarlanmış ve uluslararası seyahatlerde kolaylık sağlamıştır. BULGARİSTAN HANGİ ALAN ADI UZANTISI? Bulgaristan’ın internet üzerindeki resmî alan adı uzantısı “.bg” şeklindedir ve bu ülke kodu üst düzey alan adı (ccTLD – country code top-level domain), ülkenin çevrim içi kimliğini uluslararası düzeyde tanımlar. “.bg” uzantısı, kamu kurumlarından özel şirketlere, üniversitelerden bireysel kullanıcılara kadar geniş bir kesim tarafından tercih edilir. Alan adı yönetimi, Bulgaristan’ın Bilgi ve İletişim Teknolojileri konusunda yetkili kurumu olan Register.BG tarafından yürütülür ve alan adı tahsisinde, Bulgaristan’da yerleşik olma veya yasal temsilci bulundurma şartı aranır. Farklı kullanım türlerine göre yapılandırılmış alt alan adları da mevcuttur; devlet kurumları için “gov.bg”, ticari işletmeler için “com.bg”, akademik kuruluşlar için “edu.bg” gibi uzantılar tercih edilir. Bu yapı, dijital içeriklerin hem kategorilere ayrılmasını kolaylaştırır hem de kullanıcıların doğru bilgiye güvenle ulaşmasını sağlar. “.bg” uzantısı, Bulgaristan’daki dijital içeriklerin yerel arama motoru sıralamalarında daha görünür hale gelmesine olanak tanırken, aynı zamanda dijital güvenliği ve kimlik doğrulamasını da destekler.