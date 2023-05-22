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Haberler Gündem Trafik Bulgaristan Türkiye Arası Kaç Km? Uçakla, Otobüsle ve Arabayla Bulgaristan Türkiye Arası Kaç Saat?
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Bulgaristan Türkiye arası kaç km?

Bir ülkenin sınırları içinde yer alan iki farklı şehir ya da iki farklı ülke arasında gerçekleştirilmesi düşünülen bir seyahatte birbirinden farklı ulaşım araçları kullanılmaktadır. İki nokta arasında yapılacak olan bu yolculukta, seçilen vasıtanın türüne bağlı olarak hem alınan mesafe hem de o seyahatte harcanan zaman farklılık gösterebilmektedir. Peki, Bulgaristan ile Türkiye arası yolculuğa çıkacak birisi için Bulgaristan Türkiye arası kaç km? Bulgaristan Türkiye arası kaç saat? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Bulgaristan Türkiye Arası Kaç Km? Uçakla, Otobüsle ve Arabayla Bulgaristan Türkiye Arası Kaç Saat?
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Bir yerden başka bir yere, bir araçla ulaşmak için günümüzde havayolu, karayolu ve denizyolu olmak üzere 3 ayrı opsiyon bulunmaktadır. Peki, Türkiye Bulgaristan arası arabayla, otobüsle ve uçakla kaç saat sürüyor? İşte, tüm detaylar…

Bulgaristan Türkiye Arası Kaç Km?

Türkiye ile Bulgaristan arası yapılacak olan bir yolculukta alınacak olan mesafe, o seyahatte kullanılan aracın türüne göre değişmektedir. Bu iki ülke arasındaki mesafe, hususi bir araçla ya da toplu taşıma yapma imkanına sahip bir otobüsle yapılacak bir yolculukta yaklaşık 1150 kilometre, iken bu mesafe uçak yolculuğu ile 922 kilometreye düşmektedir.

Bulgaristan Türkiye Arası Kaç Saat?

Tıpkı yolculuk esnasında gidilen yolun uzunluğunda olduğu gibi, o yolculukta harcanacak zaman da tercih edilen ulaşım şekline ve aracın türüne göre farklılık göstermektedir. Bu iki ülkenin başkentleri olan Ankara ile Sofya arasında yapılacak olan yolculuk hususi bir araçla yapılması halinde, yaklaşık 14 saat sürecektir. İki ülke arasında gerçekleştirilen otobüs seferleri de bulunmakta ve İstanbul ile Sofya arasında düzenlenen bu seferlerin süresi ise yaklaşık 9 saattir. İki ülke arasındaki en hızlı ulaşım şekli ise tahmin edileceği üzere havayoludur. Uçakla yapılan yolculuklarda bu iki ülke arasındaki seyahatin süresi yaklaşık 1 saat 30 dakika sürmektedir.

Türkiye Bulgaristan Arası Arabayla Kaç Saat Sürüyor?

Türkiye’nin başkenti Ankara ile Bulgaristan’ın başkenti olan Sofya arasında hususi bir araçla yapılacak olan yolculuk Anadolu Otoyolu/O4 ve E80 karayolu üzerinden gerçekleşmesi halinde 14 saat 8 dakika sürmektedir.

Türkiye Bulgaristan Arası Otobüsle Kaç Saat Sürüyor?

Türkiye ile Bulgaristan arasında gerçekleştirilen otobüs seferleri İstanbul – Sofya arasında yapılmaktadır ve bu yolculuğun süresi de yaklaşık olarak 9 saattir.

Türkiye Bulgaristan Arası Uçakla Kaç Saat Sürüyor?

Ankara Esenboğa Havalimanı ile Sofya Havalimanı arasında gerçekleştirilecek seyahatin süresi ortalama 1 saat 30 dakikadır. Bu süre, İstanbul – Sofya uçuşlarında ise 1 saat 10 dakikaya kadar düşmektedir.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut

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