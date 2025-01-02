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        Haberler BBC Dünya Bulgaristan ve Romanya Schengen Bölgesi'ne katıldı

        Bulgaristan ve Romanya Schengen Bölgesi'ne katıldı

        İki ülkenin Avrupa Birliği'nin (AB) vizesiz seyahat bölgesi Schengen'e katılması yönünde alınan karar bugün uygulamaya geçti

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 02.01.2025 - 10:34 Güncelleme: 02.01.2025 - 10:34
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        Bulgaristan ve Romanya Schengen Bölgesi'ne katıldı
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        Reuters

        Bulgaristan ve Romanya, 2007'de AB'ye üye olmuştu.

        Avrupa Birliği (AB) Konseyi tarafından 12 Aralık 2024'te alınan karar uyarınca Bulgaristan ve Romanya bugün itibarıyla Schengen Bölgesi'ne fiilen dahil oldu.

        İki ülkenin AB'nin serbest seyahat bölgesine katılımı konusunda üye ülkelerin uzlaşmaya varması zaman aldı.

        Son olarak Hollanda, Macaristan ve Avusturya'nın engeline takılan iki ülke, önce 31 Mart 2024'te denizden ve havadan Schengen'e dahil edildi.

        Avusturya'nın göç ve yolsuzluk gibi gerekçelerle aldığı veto kararını geri çekmesinin ardından, iki ülkenin karadan da Scgengen'e dahil olmasının önündeki son engel de ortadan kalktı.

        Böylece 1 Ocak 2025 itibarıyla Bulgaristan ve Romanya'nın, Schengen Bölgesi'ne tam üyeliği başlamış oldu.

        İki ülke, 2007'de AB'ye üye olmuştu.

        AB'nin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu, Bulgaristan ve Romanya'nın Schengen'e dahil olması yönünde 2011'de görüş bildirmişti.

        Schengen Bölgesi'nde 29 ülke bulunuyor.

        Bölge AB üyeleri Almanya, Avusturya, Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, Macaristan, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, Bulgaristan ve Romanya ile birliğe üye olmayan ülkelerden Lihtenştayn, İzlanda, Norveç ve İsviçre'yi kapsıyor.

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