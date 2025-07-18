Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.366,16 %-0,04
        DOLAR 40,3757 %0,15
        EURO 46,9688 %0,38
        GRAM ALTIN 4.350,76 %0,56
        FAİZ 41,09 %-0,48
        GÜMÜŞ GRAM 49,68 %0,46
        BITCOIN 117.641,00 %-1,54
        GBP/TRY 54,1938 %0,17
        EUR/USD 1,1622 %0,22
        BRENT 69,25 %-0,39
        ÇEYREK ALTIN 7.113,49 %0,56
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bulgaristan’a açılan sınır kapılarında dezenfeksiyon ücreti kaldırıldı - İş-Yaşam Haberleri

        Bulgaristan’a açılan sınır kapılarında dezenfeksiyon ücreti kaldırıldı

        Türkiye'nin Bulgaristan'a açılan sınır kapılarında araçlara uygulanan dezenfekte ücreti, yoğunluk nedeniyle kaldırıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 19:22 Güncelleme: 18.07.2025 - 19:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sınır kapısında dezenfeksiyon ücreti kaldırıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bulgaristan ve Türkiye ile geçtiğimiz günlerde yapılan karşılıklı görüşmeler sonucu gurbetçilerin yoğun olduğu dönemde beklemelere yol açtığı için, her iki tarafın da karşılıklı olarak vardığı anlaşmada 15 Temmuz-15 Eylül 2025 tarihleri arası sınır kapılarında dezenfekte ücretinin kaldırılması yönünde karara bağlandı.

        Dezenfekte ücreti, daha önce büyükbaş hayvanlarda görülen mavi dil hastalığı nedeniyle uygulanmaya başlanmıştı.

        7 LEVA ALINIYORDU

        Bulgaristan, Kapıkule, Hamzabeyli ve Dereköy sınır kapılarında çıkış yapan araçlardan 7 Leva dezenfeksiyon ücreti alıyordu. Bulgaristan, geçtiğimiz yıl Aralık’tan itibaren ülkeye giriş yapan araçlardan 7 leva dezenfeksiyon ücreti almaya başladı. Türkiye de aynı tarihten itibaren Bulgaristan plakalı araçlardan ücret almaya başlayarak, Türk plakalı araçlardan 80 lira, 3,5 ton üstü araçlardan ise 160 lira talep ediyordu.

        Dezenfekte ücretinin kaldırılması ile ilgili kararname bildirisinin dün itiibariyle tüm sınır kapılarına ulaştığı bildirildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
        Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar
        Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar
        Galatasaray'dan Florya projesi açıklaması
        Galatasaray'dan Florya projesi açıklaması
        Süveyda'da çatışmalar yoğunlaşıyor
        Süveyda'da çatışmalar yoğunlaşıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bunaltan sıcaklar kaldığı yerden! 40 dereceyi zorlayacak!
        Bunaltan sıcaklar kaldığı yerden! 40 dereceyi zorlayacak!
        Aynı hastanede ikinci ölüm! Brezilyalı modelden sonra...
        Aynı hastanede ikinci ölüm! Brezilyalı modelden sonra...
        Osimhen'de imza an meselesi!
        Osimhen'de imza an meselesi!
        Aşiyanda felaket! Boşluğa bastı, denize düştü!
        Aşiyanda felaket! Boşluğa bastı, denize düştü!
        Coman bombası!
        Coman bombası!
        Dev şirketin CEO’su eşini aldatırken yakalandı!
        Dev şirketin CEO’su eşini aldatırken yakalandı!
        Kerem Aktürkoğlu'dan ayrılık kararı!
        Kerem Aktürkoğlu'dan ayrılık kararı!
        HAKMAR ve TATBAK'ın sahibi tutuklandı
        HAKMAR ve TATBAK'ın sahibi tutuklandı
        Bakan Bolat'tan Schengen açıklaması
        Bakan Bolat'tan Schengen açıklaması
        Zaman algımız neden bazen yavaş ya da hızlı?
        Zaman algımız neden bazen yavaş ya da hızlı?
        Dünyadan 8 gizli bahçe!
        Dünyadan 8 gizli bahçe!
        İnan Kıraç'ın evliliği iptal edildi
        İnan Kıraç'ın evliliği iptal edildi
        Tunç Soyer hakkında iddianame hazırlandı
        Tunç Soyer hakkında iddianame hazırlandı