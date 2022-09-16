'Müjdemi İsterim'e klip çektiler 0:00 / 0:00

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Yapımını TMC’nin, yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği komedi filmi ‘Müjdemi İsterim’den ilk görüntüler yayınlandı. Filmin oyuncuları Ahmet Kural ve Ecem Erkek’, Müjdemi İsterim için mikrofon başına geçti ve ‘Sigarası Yaldızlı’ isimli şarkıyı seslendirdi. ‘Sigarası Yaldızlı’ için stüdyo kayıtları ve filmden görüntülerinden kurgulanan video klip paylaşıldı.

18 Kasım’da vizyona girecek ‘Müjdemi İsterim’e özel olarak hazırlanan ‘Sigarası Yaldızlı’ yorumunun sözleri Cem Yüce imzası taşırken bestesi Abdullah Yüce’ye, düzenlemesi Saki Çimen’e mix&master ise Genco Kulaksız’a ait.

Yönetmenliğini Ömer Faruk Yardımcı’nın yaptığı, senaryosunu Olcay Onur Kaya’nın kaleme aldığı neşe ‘Müjdemi İsterim’, 18 Kasım’da seyirciyle buluşacak. Filmde başrolleri Ahmet Kural, Ecem Erkek, Mehmet Özgür, İlker Aksum paylaştı.

‘Müjdemi İsterim’, üzerlerine atılan cinayeti çözmek için mecburen işbirliği yapmak zorunda kalan ve kendilerini hiç beklemedikleri bir maceranın ortasında bulan 'Bulut' ve 'Müjde’nin eğlenceli hikâyesini anlatacak.