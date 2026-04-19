        Haberler Spor Futbol Almanya Bundesliga'da şampiyon Bayern Münih: 14 sezonda 13 zafer!

        Bundesliga'da şampiyon Bayern Münih: 14 sezonda 13 zafer!

        Bayern Münih, konuk ettiği Stuttgart'ı 4-2 mağlup ederken, ligin bitimine dört hafta kala Bundesliga tarihindeki 35. şampiyonluğunu ilan etti.

        Giriş: 19 Nisan 2026 - 20:26
        Bundesliga'da şampiyon Bayern Münih!

        Bayern Münih, Bundesliga'da 35. kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Ligin 30. haftasında sahasında Stuttgart'ı Guerreiro, Jackson, Davies ve Kane'in golleriyle 4-2 deviren Bavyera ekibi, en yakın rakibi Borussia Dortmund'un yaşadığı Hoffenheim mağlubiyeti ile bitime 4 maç kala şampiyonluğunu ilan etti.

        Vincent Kompany yönetiminde 2024-25 sezonunda da kupaya uzanmayı başaran Bayern Münih, üst üste 2. kez zafere ulaştı. Münih takımı, son 14 sezonda 13. kez kupaya uzandı.

        Bu sezon ligde forma giydiği 27 maçta 32 gol kaydeden Harry Kane ile görev yaptığı 28 maçta 18 asist ile oynayan Michael Olise, takımının zaferinde önemli pay sahibi oldu. İki oyuncu da Bayern Münih ile arka arkaya Bundesliga şampiyonluğu yaşadı.

        REKLAM

        14 SEZONDA 13 ZAFER

        Bayern Münih, Bundesliga'da oynanan son 14 sezonda 13. kez kupaya uzandı.

        Bavyera ekibi, Borussia Dortmund'un 2010-11 ve 2011-12 sezonlarında yaşadığı üst üste şampiyonluğun ardından 2012-13 ile 2022-23 sezonları arasında 11 kez zafere ulaşmayı başardı.

        2023-24 sezonunda, apoletini Bayer Leverkusen'e kaptıran Bayern, bir sezon aradan sonra yeniden ipi göğüslemişti.

        54 YILLIK REKOR GELİŞTİRİLDİ

        Bayern Münih kendilerine ait olan Bundesliga’da bir sezonda en fazla gol atan takım rekorunu 29. haftadaki 5-0'lık St. Pauli zaferi ile geliştirmişti.

        1971-72 yılında 101 golle rekoru elinde bulunduran Bayern, ligin bitimine 5 hafta kala 105. golünü atarak kendi rekorunu kırmıştı.

        Stuttgart karşısında 4 kez fileleri sarsan Bavyera ekibi, 109 gol ile bir kez daha rekorunu geliştirdi.

