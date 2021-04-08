DHA

Süper Lig´de bu sezon gösterdiği performansla A Milli Takım aday kadrosuna kadar yükselme başarısı gösteren Fraport TAV Antalyaspor´un savunma oyuncusu Bünyamin Balcı, Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekmeye başladı. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Strasbourg, 20 yaşındaki oyuncuyu son iki lig maçında izlemek için gözlemci gönderdi. Strasbourg kulübünün scoutları oyuncunun da temsilciliğini yapan Yiğit Oruç ile birlikte Antalyaspor´un hem MKE Ankaragücü, hem de Demir Grup Sivasspor maçlarını izleyerek 20 yaşındaki sağ bek için notlar aldı.

Genç oyuncu, bu sezon çıktığı 33 maçta 2 gol atıp 4 asist yapma başarısı gösterdi.