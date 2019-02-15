Sundukları bir program ile tanınan Seda Akkul ile eşi Burak Akkul Londra'daki Kensington Bahçeleri'nin halka da açık bölümünde gezerken, Kraliyet Ailesi'nin gözde üyesi Kate Middleton ve küçük oğlu Louis ile karşılaştı. Şaşkınlıklarını gizleyemeyen çift, Kate Middleton'ın fotoğrafını çekip Instagram hesaplarından paylaştı.

Seda Akkul, fotoğrafı "Güne puanım yükseldi. #katemiddleton bana hay dedi! Kadını sadece benim tanımış olmam da ayrı komik tabi. Ardımdan tanıdılar gerçi ama kadını ifşa ettim resmen! Nasıl ifşaladım onu da yazayım madem :) Karşımdan çocuklu biri gelince pusetin önünden çekileyim yol vereyim dedim, kafamı bir kaldırdım Kate. Kadının yüzüne doğru "Aa Kate" demeseydim tüm parka ilan olmazdı, çok kibar gülümseyip "Hi" dedi. Bir Koruması var nasıl güzel, nasıl cool Kate kadar dikkat çekiciydi " notuyla paylaştı.