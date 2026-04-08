Burak Can: Bu özlemin tarifi yok

Geçtiğimiz yıl 17 Ağustos'ta şiddetli rüzgâr nedeniyle devrilen bir ağacın altında kalarak ağır yaralanan genç oyuncu İbrahim Yıldız, yaklaşık altı ay süren yoğun bakım mücadelesini 27 Şubat'ta kaybetmişti.

Oyuncu, 28 Şubat'ta Kartal Soğanlık Safa Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanmıştı.

"SENSİZ 40 GÜN"

Yıldız'ın vefatının 40'ıncı gününde, yakın arkadaşı Burak Can duygusal bir paylaşımda bulundu. Birlikte çekildikleri bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Can, şu ifadeleri kullandı: Canım dostum, kardeşim. Sensiz 40 gün... Bu özlemin tarifi yok. Hep kalbimizdesin.