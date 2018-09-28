Burak Dakak kimdir? sorusu SHOW TV ekranlarına gelen ve izleyiciden büyük ilgi gören Gülperi dizisi ile birlikte gündeme geldi. Gülper'de başrol karakterlerinden Hasan'ı canlandıran Burak Dakak'ın hayatından detaylar merak konusu oldu. Burak Dakak'ın hayatından detaylar haberimizde.

BURAK DAKAK KİMDİR?

Burak Dakak, 18 Haziran 1998 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. 2009 yılında Ezel dizisinde oynadığı karakter ile dikkatleri üzerine toplayan Dakak, sonra sırasıyla 2016 Umuda Kelepçe Vurulmaz, 2016 Muhteşem Yüzyıl Kösem, 2014 Benim Adım Gültepe, 2012 Son, 2011 Kolej Günlüğü, 2009 Geniş Aile projelerinde boy göstermiştir.

HASAN TAŞKIN (BURAK DAKAK)

Anne ve babasına sevgiyle bağlı olan Hasan, babası Eyüp’ün kaybının ardından kendisini ailenin babası yerine koyar. Artık annesi ikizi Bedriye ve küçük kardeşi Can ona emanettir. Sülalenin büyük erkek torunu olduğu için dedesi Yakup ve babaannesi Fatma tarafından şımartılan Hasan annesine atılan iftira sonrası büyük bir sarsıntı yaşar. Gülperi namuslarını kirletmiş aileye ihanet etmiştir. Bu olaydan sonra içindeki anne sevgisini söküp atmaya karar verir. Gülperi artık onun annesi değildir. Kardeşlerine ve kendisine kol kanat geren dedesine bağlılığı ve hayranlığı gün geçtikçe artar. Bir gün her şeyin ona kalacağından emin olan Hasan dedesi gibi olmaya çalışır. Güçlü bir ailenin büyük torunu olmanın ayrıcalıklarından sonuna kadar faydalanır. Dedesinin krallığının şımarık şehzadesi olarak keyfine bakarken Gülperi’nin onları almak için gelişi Hasan’ı çok öfkelendirir. Gülperi’yi anne olarak kabul etmesi imkansızdır ondan nefret eder. Tıpkı Bedriye gibi yeniden Yakup Taşkın’ın kanatları altına girmek ve Gülperi’yi hayatlarından çıkarmak için yapmayacağı şey yoktur.

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