Burak Dakak-Leyla Tanlar çifti: Biz evlenmedik

"ZAMANI GELİNCE BAKACAĞIZ"



Bir balıkçıdan çıkarken görüntülenen çift, "Biz çalışmaya devam ediyoruz. Birlikte Mert Yazıcıoğlu'nun doğum gününe geldik. Yeni yaşı kutlu olsun. Çok yakın arkadaşımız" açıklamasında bulundu.



Çalışmaya devam ettiklerini dile getiren çift, "Şimdiden bir tatil planı yapmadık ama müsaitlik durumumuza göre olabilir. Zamanı gelince bakacağız" dedi.