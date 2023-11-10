Burak Dakak-Leyla Tanlar: Düğün tarihi net değil

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"DÜĞÜN İÇİN NET BİR TARİHİMİZ YOK"



Utangaç tavırlarıyla dikkat çeken çift, nişan töreni hakkında konuştu. Kendilerini görüntüleyen basın mensuplarıyla sohbet eden ikili, "Bizim için de çok heyecanlıydı, çok güzel geçti. Düğün için net bir tarihimiz yok" açıklamasını yaptı.



Otomobillerinin gelmesiyle oradan ayrılan ikili, daha sonra evlerinin yolunu tuttu.



Fotoğraflar: HT Magazin, Instagram