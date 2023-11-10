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        Haberler Dünyadan Burak Dakak-Leyla Tanlar: Düğün tarihi net değil - Magazin haberleri

        Burak Dakak-Leyla Tanlar: Düğün tarihi net değil

        Geçtiğimiz ay nişanlanan Leyla Tanlar ile Burak Dakak, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özel hayatları hakkında konuşan çift, "Düğün için net bir tarihimiz yok" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.11.2023 - 08:23 Güncelleme: 10.11.2023 - 08:24
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        ‘Güzel Günler’ dizisinin setinde tanışan Leyla Tanlar ile Burak Dakak’ın arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşmüştü. Ardından nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atan aşıklar, Bebek'teydi.

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        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Arkadaşlarıyla bir araya gelip, yemek yiyen ikili, mekan çıkışında objektiflere yansıdı.

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        "DÜĞÜN İÇİN NET BİR TARİHİMİZ YOK"

        Utangaç tavırlarıyla dikkat çeken çift, nişan töreni hakkında konuştu. Kendilerini görüntüleyen basın mensuplarıyla sohbet eden ikili, "Bizim için de çok heyecanlıydı, çok güzel geçti. Düğün için net bir tarihimiz yok" açıklamasını yaptı.

        Otomobillerinin gelmesiyle oradan ayrılan ikili, daha sonra evlerinin yolunu tuttu.

        Fotoğraflar: HT Magazin, Instagram

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        Leyla Tanlar ile Burak Dakak

        #Burak Dakak
        #Leyla Tanlar
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