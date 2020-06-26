Burak Demir Kurşun Asker masalını okuyor

KURŞUN ASKER

Bir varmııııış, bir yokmuş evvel zaman içinde kalbur saman içinde, uzak mı uzak bir ülkede, bir oyuncak evinin içinde tam altı tane kurşun asker yaşarmış. Bu askerleri bir gün alıp bir oyuncakçı dükkanının vitrinine koymuşlar. Altısı da tüfekleri omzunda hazır ol da duruyormuş. Yalnız içlerinden birinin tek ayağı yokmuş.

Oğlunun doğum günü için armağan almaya çarşıya çıkan bir baba, askerleri görünce çok beğenmiş, hemen dükkâna girip onları satın almış. Satıcı, babaya, askerleri kutuya yerleştirirken birinin tek bacaklı oluşunun nedenini açıklamış. Bunları yapan ustanın kurşunu son askere yetmeyince o da topal kalmış. Baba şaşırmış bu duruma ama bir şey dememiş, kurşun askerleri alıp çocuğuna götürmüş.

Doğum gününde çocuklar, askerlerle oynayıp eğlenmişler. Oyun oynamaları bitince altı tane kurşun askeri kutularına yerleştirmişler. Yarı karanlık kutunun içinde askerlerin canı sıkılıyormuş, Yalnız topal olan kurşun asker kutunun kapağının aralığından dışarıyı görebiliyormuş ve bunu kendisi için bir eğlence gibi görüyormuş.

Bizim topal kurşun askerin gözüne ilk çarpan, masanın üstündeki oyuncak bir kaleyle, kalenin içindeki şato olmuş. Şatonun önünde güzel bir prenses heykeli duruyormuş. Prenses, kollarını iki yana açıp bir ayağını kaldırmış, aynı dans eder gibiymiş. Topal kurşun asker prensese aşık olmuş.

Ağzını bıçak açmaz, bir söz söylemez hale gelmiş. Tek isteği prensesin yanına gitmek, ona kavuşmakmış, başka hiçbir şeyi gözü görmez olmuş. Ertesi gün oyuncakların sahibi olan küçük çocuk, bizim küçük kurşun askeri kutusundan çıkarıp oynamaya başlamış.

Şimdi prensesi daha iyi gören kurşun asker, gözünü ondan ayıramıyormuş. Kurşun asker, prensese bir şey olacak diye o kadar korkuyormuş ki… O sırada hava birden kararmış, şimşekler ve ardından sert bir rüzgâr çıkmış. Rüzgar o kadar kuvvetli esiyormuş ki, açık pencerenin yakınında duran kurşun askeri savurup, pencereden sokağa yuvarlayıvermiş . Kurşun asker, sokağın bir köşesindeki kaldırımın kenarına düşmüş. Onu orada kimse görmemiş. Hatta gelip geçenler, üstüne basacak gibi oluyor,kurşun askerin korkudan yüreği ağzına geliyormuş.

Rüzgârın ardından yağmur yağmış çukurlara sular birikmiş, sel olup akmaya başlamış. Hava açtığında su birikintisinin başına oynamaya gelen iki çocuk kurşun askeri görünce o kadar sevinmişler ki. Biri kâğıttan bir kayık yapmış, Öteki bizim askeri içine bindirmiş ve iki çocuk sularla oynamaya dalıp bir süre sonra kayıkla askeri unutmuşlar.

Kayık suyun içinde yavaş yavaş hareket ederek sürüklenmeye başlamış ve bizim asker yüzen kayığın içinde, silahı omuzunda dimdik duruyormuş. Korkuyu aklından bile geçirmiyormuş. Akıp giden yağmur suları sonunda büyük bir ırmağa ulaşınca, kurşun asker , koskoca ırmağın ortasında bir nokta kadar kalmış ve bir süre dalgalara kapılıp ilerlemiş.

Bu arada yağmur daha hızlı yağmaya başlamış ve kâğıttan kayık ıslanınca da içine sular dolmaya başlamış. Böylece ırmağın azgın sularına gömülüvermiş.. Kurşunun ağırlığı onu ırmağın en dibine itiyormuş ve bu karanlık, ıssız soğuk yer artık onu korkutmaya başlamış.

Işığa yeniden kavuştuğunda bir evin sıcacık mutfağında ocağın yanında durduğunu görmüş. Meğer sahibi olan çocuk,kurşun askeri bulamayınca, camdan aşağı düştüğünü anlamış ve sokağa çıkıp onu bulmuş ve alıp odasındaki yerine koymuş. Kurşun asker oraya geldiği için o kadar mutluymuş ki, ilk işi prensesi araştırmak olmuş.

Bir bakmış ki, Prenses, bıraktığı yerde ve iki kolu iki yana açık, bir ayağını kaldırmış dans ediyormuş gibi duruyor ve ona bakıyormuş.Kurşun asker çok mutlu olmuş ki, prensesle bütün gece boyunca birbirlerine sevgiyle bakıp durmuşlar.

Üzerinden birkaç gün geçmiş ki kurşun askerleri artık kutuya koymamaya karar vermiş çocuk. Ve onları alıp şatonun içine prensesin etrafına yerleştirmiş. Bu duruma en çok prensesten gözünü alamayan topal kurşun asker sevinmiş. Artık prensesle hep yan yana olacağı gibi onu bütün kötülüklerden koruyabileceğini düşünmüş. Prenses te kurşun askerle yan yana olmaktan çok ama çok mutluymuş. Artık onlar için yeni bir hayat başlıyormuş.. Onlar ermiş muradınaaaa biz çıkalım kerevetlerine..

Gökten üç elma düşmüş biri masalı yazanın başına biri okuyanın başına biride bu masalı dinleyen siz çocukların başına...Hoşçakalınçocuklaaaar..

ÖNEMLİ NOT:

Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar (Koruncuk) Vakfı yararına düzenlenen ve Deniz Şen koordinatörlüğünde gerçekleştirilen “Yıldızlardan Masallar" projesine sinema ve sanat camiasından birçok ünlü isim okudukları masallarla destek veriyor. “Yıldızlardan Masallar” kanal adıyla Youtube’da yayınlanan masallardan elde edilen gelirler de yine Koruncak Vakfı’na bağışlanıyor.