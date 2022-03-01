Galatasaray Başkanı Burak Elmas katıldığı televizyon programında açıklamalar yaptı. Fatih Terim ayrılığıyla ilgili konuşan Elmas, Arda Turan'ın fotoğraf paylaşımı, Gedson Fernandes transfer, Torrent seçimiyle ilgili de değerlendirmede bulundu. Torrent seçiminde Guardiola detayını veren Elmas, Luis Campos'un görev tanımını da paylaştı. Elmas'ın açıklamaları şöyle:

"Bizim bazı zor kararlar alacağımız, zor bir dönemde karar alacağımızı söylemiştik. Bu mücadelemize devam edeceğiz. Zorlanacağımız zamanlar olabilecek. Türk futbolu batma noktasına geldi. Amacımız zor günlerden ilk ve kuvvetli çıkan kulübün Galatasaray olmasını sağlamak."

BARCELONA EŞLEŞMESİ: "GALATASARAY'IN SAHAYA HER ÇIKIŞINDA ŞANSI YÜZDE 51'DİR"

"Galatasaray sahaya her çıktığında tur atlama şansı daima yüzde 51'dir. Her maça tur atlamak için çıkıyoruz. Biz bu başarıların sürekli olmasını arz ediyoruz. 20 senede tekrarlanamamış ya da yanına yaklaşılamamış... Sürekli finallerde, çeyrek finallerin ya da kupaların kazanıldığı bir takım yapmak istiyoruz."

FATİH TERİM'İ MAÇA DAVET EDECEK Mİ?

"İstanbul'daki maça Fatih Terim'i davet etmeme gerek yok, kendisinin zaten locası var. İhtiyaç olursa tabii ki davet ederim"

"BU GENÇLEŞTİRME PROJESİ DEĞİL"

"Gençleştirme projesi değil bu. Galatasaray'ın kişilerden bağımsız, uzun süre sürecek ve Türkiye'nin hatta Avrupa'nın sayılı projelerinden biri haline gelmesi amacımız."

LUIS CAMPOS'UN GÖREVİ NE?

Luis Campos ile danışman olarak anlaştık. Aslında buraya getirebildiğimiz için takdir edilmesi gereken bir durumdu amam niyeyse tersi oldu. Futbol dünyasında yaptıkları ortada, bilinen konusunda uzman biri Campos. Campos'un maddi şartları, biz halka açık bir şirketiz, rakam söylerken dikkatli konuşmak zorundayız. Campos'un bütçesi bizim bütçemiz içinde ödenebilir bir meblağdır, uçuk kaçık bir rakam değildir."

TAKIMI KİM KURDU?

"Galatasaray Spor Kulübü'nün takımıdır. Başkan olarak hiçbir sorumluluktan kaçmadım. Hatadan, sorumluluktan kaçmam. Bugün, takımı kimin kurduğunun önemi yok. Oyuncu izleme departmanımız var, onlar teknik direktörümüzün arzusu doğrultusunda liste yapıyorlar, biz de görüşme yapıyoruz. Tüm başarısızlığı ben alıyorum. Kişilere bağlı değil, hepimizin takıma sahip çıkması lazım. Galatasaray forması giyen her futbolcu bizim değerimizdir."

GEDSON FERNANDES YANITI

"Bizlerde de hayal kırıklığı yaratan bir sene yaşıyoruz. Rakiplerimiz de benzer zamanlar yaşıyorlar. Alacağımız her kararı 1 seneyi kurtarmak, 1 sene şampiyonluk kutladıktan sonra 3 sene finansal zorluk yaşamak için yapmıyoruz. Omar dahil 15 oyuncumuz vardı ve acil transfer yapmamız gerekiyordu. Galatasaray'ın Gedson Fernandes'i transfer etmesi için bazı şeylerden vazgeçmesi gerekiyordu. Bazı oyuncularla yolumuzu ayırdık. Hem maliyet açısından hem gerek görmediğimiz için almadık."

"FATİH TERİM KULÜPTEN AYRILMADI"

"Bence bu konunun konuşulmaması lazım. Fatih Terim kulüpten ayrılmadı. Galatasaray efsanesi, kulübümüz içinde yaşamaya devam edecek. Bu bir birlikteliğin sonlanması, en doğru inandığımız şeyi yaptı. Bizler Galatasaray'da en doğru olduğunu düşündüğümüz insanlarla çalışma amacındayız. Galatasaray'a artık bu ayrılık üzerinden geleceğini yıpratmaya gerek yok. Normal bir dönemden geçmiyor."

FATİH TERİM'İN MUHTEMEL BAŞKAN ADAYLIĞI...

"Her Galatasaray üyesinin, yöneticilik ve başkanlık görevine aday olma hakkı vardır. (Fatih Terim) Arzu ederse, bir görev alabilir diye 'farklı bir görev alabilir' cümlesini söyledim."

ARDA TURAN'IN FATİH TERİM'LE FOTOĞRAF PAYLAŞMASI

"Galatasaray takımının kaptanlarından biri olarak daha fazla sorumluluk alabilirdi Arda. Hele ki şu anki hocası çok eleştirilirken o fotoğrafı koymayabilirdi. Doğru bulmadım. Fatih hocayla kişisel ilişkisi var, istediği zaman görüşebilir. Bununla ilgili bir düşüncem yok ama bence o resmi paylaşarak hata yaptı. Galatasaray kaptanı olarak, daha sorumlu davranmasını beklerdim. Her hatada, Galatasaray'ın her değerini sıfırlarsanız, insanları kazanmak yerine yok etmeye çalışırsanız, Galatasaray'ın en önemli gücü olan insan kaynağını kaybedersiniz"

DOMENEC TORRENT TERCİHİ

"Torrent bir projenin parçasıydı. Bu demek değil ki değişiklik kararı alacağız. Galatasaray Başkanı'nın sporun her ferdiyle bağlantılı olması gerekiyor. En uygun adayın Torrent olduğuna karar verdik."

YAYIN İHALESİ

"Yapılan ihalenin sonuçları açıklandı. Türk futbolu uzun zamandır değer düşüşü içinde. Dışarıda öyle bir algı var ki sanki her şey normal gidiyor, basit bir lig oynanıyor gibi. Batmış ve sistemleri çökmüş bir Türk futbolu var şu anda. 500 milyon dolardan ihale edildi. Her sene indirim istediler, en son 220 milyon dolar civarına düştü"

"1-2 HAFTA İÇERİSİNDE NETLEŞİR"

"Federasyonumuzla çok ciddi bir çalışma yapıldı. Bir danışmanla beraber ihaleye çıkıldı. Birçok paket var. Birinci paket asıl paket. Onunla ilgili tekrar görüşülecek. Önümüzdeki sene maçlar seyredilecek ama kulüpler için en iyisi yapılmalı. 1-2 hafta içerisinde netleşir. Kulüplerin bir televizyon kanalı kurması gibi bir karar da alınabilir, buna kulüpler hazır."

GUARDIOLA DETAYINI ANLATTI

"Torrent benim çok fazla detaylı görüşerek karar verdiğim hoca. Hem Torrent'e hem de yardımcılarının bilgisine çok güveniyorum. Sonuna kadar arkalarındayım. Uzun yıllar beraber çalıştığı Guardiola ile görüştüm. Pep, "Futbolda bir çözüm varsa Torrent oradadır" dedi. Galatasaray'a yakışan bir teknik direktör. Yardımcıları da öyle. Takımın fiziksel performansının nasıl değiştiğini görüyoruz. Taktik ve fizik değişimini görebiliyoruz. Yakında sahada da bunu göreceğiz. Taraftarımızın takımına, oyunculara ve mevcut hocalarına son dakikaya kadar sahip çıkmalarını rica ediyorum. Bizi istemiyor olabilirler ama sahada terini akıtan oyunculara, onları hazırlayan teknik ekibe büyük destek vermeliler. Galatasaray'da çok uzun zaman başarı elde edilemeyen dönemlerde taraftar olan bir başkan olarak söylüyorum bunları. Toparlıyorlar, çok fazla emek sarfediyorlar."

"TÜM KARARLARI AÇIKLIYORUZ"

"Galatasaray'da bir iş yapıldıysa onun hesabı verilmeli. Ne zaman bakıyoruz ki bazı konularda yalan haberler çıkıyor, biz de tüm kararları hemen açıklıyoruz. Üyelerimizin doğru bilgiyle karar vermesinin çok önemli olduğuna inanıyoruz. Değerlerimiz dediğimiz, çok kutsal olduğunu düşündüğümüz şeyler var. Bu değerleri kullanmaya çalışan birçok insan var. Galatasaray hakkında ortalıkta dolaşan yalan haberleri çıkaran kişilerin Galatasaray'ın geleceğinden hiçbir endişesi yok."

"İBRA KORKUMUZ YOK"

"Tüzüğümüze birebir uymaya gayret gösteriyoruz. İbra korkumuz yok, işimize devam ediyoruz."

"IŞITAN GÜN ÖZÜR DİLEDİ"

"Işıtan Gün'ün Fatih Terim'le ilgili bir tweet'i olmadı. Geçmiş yıllarda, çok gençken attığı bazı tweetlerde hatalıydı. Yanlış tweetler atmış geçmişte, kabul etti ve özür diledi."