Koronavirüse yakalanan ünlü oyuncu Burak Sergen geçen haftadan beri yoğun bakımda yatıyordu. Eski eşi Işıl Sergen'in açıklamalarına göre Burak Sergen entübe edildi. Sadakatsiz dizisinde başrolde yer alan Burak Sergen, biçok dizi, film ve oyunda rol aldı.

BURAK SERGEN KAÇ YAŞINDA?

Burak Sergen 60 yaşında.

BURAK SERGEN'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Yakın arkadaşı Zafer Kayaokay, "Burak Sergen'in tedavisi hala yoğun bakımda devam ediyor. Durumu ciddiyetini koruyor. Fakat olumsuz bir durum gerçekleşmedi" demişti.

Işıl Sergen paylaşımında "Hastaneden son aldığımız bilgi doğrultusunda Burak, bilinci açıkken kendisinin de bilgilendirilmesi sonucunda daha iyi solunuma ulaşabilmesi adına entübe edilmiştir" dedi.

Burak Sergen, 11 Nisan Pazartesi günü evinde fenalaşması üzerine hastaneye kaldırıldı. Yakalandığı koronavirüse bağlı akciğer enfeksiyonu ve solunum sıkıntısı yaşadığı belirlenen 60 yaşındaki Sergen, yoğun bakımda tedaviye alındı.

BURAK SERGEN KİMDİR?

Burak Reis Sergen (d. 9 Şubat 1961; Ankara),Türk oyuncu. Sanatçı Semih Sergen'in oğlu ve Toprak Sergen'in ağabeyidir. 1984 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olduktan sonra staj görevini Bursa Devlet Tiyatrosu'nda yaptı. Staj sonrası, Ankara Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Hâlen Devlet Tiyatroları'ndaki görevine devam etmektedir.

Devlet Tiyatroları'ndaki sanatçılık görevinin yanı sıra Ankara Devlet Tiyatrosu Müdür Yardımcılığı ve Müdürlüğünü yaptı. Konya Selçuk Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda öğretim görevlisi olarak çalıştı. Ayrıca, televizyon ve sinema filmlerinde oynadı. Sergen, Devlet Tiyatroları'ndaki görevinin yanı sıra, Tiyatrokare, Tiyatro Baykuş gibi özel tiyatrolarda da yönetmen ve oyuncu olarak çalışmalar yaptı.

ROL ALDIĞI BAZI TİYATRO OYUNLARI

Rol aldığı bazı oyunlar

Richard: Aşk Halleri - Elf Yapım - 2017

Ruki: Çingene Boksör - Deep Blue Ideas - 2015

Adolf: Pip Utton - Bo Sahne - 2013

Koca Sinan: Hakan Altıner/Fazıl Hayati Çorbacıoğlu - Tiyatro Kedi - 2011

Vahşi Batı (oyun): Sam Shepard - Tiyatro Baykuş - 2011

Neyzen (oyun): Tuncer Cücenoğlu - Tiyatrokare - 2001

Katharina Blum'un Çiğnenen Onuru: Heinrich Böll - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2001

III. Richard (oyun): William Shakespeare - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2001

Geyikler Ve Lanetler: Murathan Mungan - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1999

Gılgameş: Zeynep Avcı - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1996

Budala (oyun): Fyodor Dostoyevski/Simon Gray - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1995

Patlat Bir Shakespeare : Semih Sergen - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1993

Yılın Kadını : Peter Stone - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1993

Hayvan Çiftliği: George Orwell - Ankara Devlet Tiyatrosu

Aşk Mektupları: Albert Ramsdell Gurney - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1991

Şeytan Çelmesi: Vaclav Havel - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1990

Begendiğiniz Gibi: William Shakespeare - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1989

İvona: Witold Gombrowicz - Ankara Devlet Tiyatrosu

Bir Kadın Bir Düş Bir Oyun: Alan Ayckbourn - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1987

Yıldırım Bayezid: Hidayet Sayın - Bursa Devlet Tiyatrosu - 1986

Sessizliğin İçinden: Mark Medoff - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1984

ROL ALDIĞI FİLMLER

Sultanın Sırrı - 2010 - Derviş

Sultan Avrupa'da - 2009 - Sultan Abdülaziz

Mevlana Aşkı Dansı - 2008 - Şems-i Tebrizi

120 - 2007 - Sermet Bey/Musa Çavuş

Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu - 2006 - Uga

Banyo - 2005

Balans ve Manevra - 2005 - Kamyoncu Ali

O da Beni Seviyor - 2002 - Necmettin

Hititler - 2002 - I. Şuppiluliuma

Fasulye - 1999 - Katil

Asansör - 1999 - Hastaneyi Basan Adam

Ağır Roman - 1997 - Arap Sado

İstanbul Kanatlarımın Altında - 1996 - IV. Murat

ROL ALDIĞI DİZİLER

Sadakatsiz - 2020- (Haluk Güçlü)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - 2019-2020 - Feyyaz Meftun

Halka - 2019 - İlhan Tepeli

Çukur - 2017-2018 - Baykal/Beyefendi

Kara Sevda - 2015 - Galip Kozcuoğlu

Sen Benimsin - 2015 - Şimal Toprak

Kızılelma - 2014 - Süleyman Hekimoğlu

Aşk ve Ceza - 2010 - Beşir Ağa

Zoraki Başkan - 2009 - Reis

Derdest - 2008 - Bülent Yıldırım

Dicle - 2007 - Seyit

Erkek Tarafı - 2005 - Kamil

Köpek - 2005 - Müdür Abbas

Tam Pansiyon - 2004 - Osman

Zerda - 2002 - Mahmut Ağa

Bulut Bey - 2002 - Kudret

Cesur Kuşku - 2001 - Hal Müdürü

Aşk ve Gurur - 2001 - Kenan Timur