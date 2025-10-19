Burak Yılmaz: Bugün 3-0'dan sonra tarihi fark olabilirdi

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında karşılaştığı Antalyaspor'u 3-2 mağlup etti.

Bu sonuçla Gaziantep FK puanını 17'ye yükseltirken Antalyaspor ise 10 puanda kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Burak Yılmaz, açıklamalarda bulundu.

Yılmaz, ilk yarıdaki etkili oyunu ikinci yarıda sürdüremediklerini söyleyerek, "Çok iyi çalıştık, çok iyi hazırlandık. Milli arayı da çok değerlendirdik. Bunu da sahaya yansıttığımız düşünüyorum. Maçın tamamına bakarsak bunu gördük. Bugün 3-0'dan sonra tarihi fark olabilirdi. Maç 4, 5 ve hatta 6 olabilirdi. İlk yarı çok etkili oynadık. İkinci yarı bireysel hatayla kalemizde golü gördük. Hemen akabinde bir gol daha yedik. Her şey iyi giderken bir anda kötü bir durum oluştu. Bunun için bir özeleştiri yapmam lazım. Burada bireysel hatalardan ziyade hoca olarak benim de hatam var. Bundan gerekli dersleri çıkaracağız. Bugün takım olarak iyiydik, oyuncularımın hepsi iyiydi. Çok iyi oyuncalarımız var, strateji değişikliğiyle performansımız arttı. Ben onlara dokunduysam onlar da bana dokundu. Birlikte çalıştık, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ben onlara bir adım attım, onlar bize bir adım. Oyun tarzımı değiştirdik. Elimizdeki oyunculara göre hareket ettik ve oyuncular da etkili performansla cevap verdi" ifadelerini kullandı.

"BUGÜNÜN YILDIZI GAZİANTEP HALKI VE TARAFTARIDIR"

Maçta taraftarın desteğinin kendileri için itici güç olduğunu belirten Yılmaz, "Bugünün yıldızı Gaziantep halkı ve taraftarıdır. Bugün kesinlikle 3 puanın mimarı taraftarlarımız. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Bugün futboldan oyundan zevk aldık, izleyenler de zevk almıştır. Daha iyi olacağımız düşünüyorum. Ben buraya çok büyük bir fırsat görerek geldim. Gaziantep bir futbol şehri, takım yeni bir takım ama bütünleşme olunca güzel bir birliktelik oldu" şeklinde konuştu.

"FENERBAHÇE MAÇINI DA KAZANMAK İSTİYORUZ"

Ligde gelecek hafta oynayacakları Fenerbahçe maçı ile ilgili de konuşan Yılmaz, "Fenerbahçe çok büyük bir camia. Formasını koysa şampiyonluğa oynar. Biz maç maç bakacağız. Fenerbahçe maçını da kazanmak istiyoruz. Daha yoğun taraftar desteği bekliyoruz. Elbette mağlubiyetler olacak ama nasıl mağlup olduğunuz önemli. Biz mücadele etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.