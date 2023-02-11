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Burak Yılmaz'dan 'story' tepkisi ve yardım açıklaması!

Hollanda Ligi'nde Fortuna Sittard forması giyen milli futbolcu Burak Yılmaz depremzedelerin yanında olduğunu söyledi. Sosyal medyada bir yayına katılan Burak Yılmaz, 50 bin TL alt limitli satışa çıkan formasıyla ilgili, "Formam ne kadar ediyorsa açık arttırmada bir o kadar daha ben veriyorum." dedi. Yıldız futbolcu, depremzedeler için yaptığı yardımları anlatırken, kendisine gösterilen tepkiler için ise, "Ben yaptığım yardımı story'ye mi koyayım? Ben şov yapmam." ifadesini kullandı.

Burak Yılmaz'dan 'story' tepkisi ve yardım açıklaması!
HABERTURK.COM

Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve toplam 10 ilde yıkıma neden olan deprem felaketi sonrası spor dünyasından depremzedelere yardım gelmeye devam ediyor.

Son olarak Hollanda Ligi'nde Fortuna Sittard forması giyen Burak Yılmaz da depremzedeler için harekete geçti. Milli futbolcu, 50 bin TL alt limitle açık arttırmaya çıkarılan formasıyla ilgili, "Formam ne kadar ediyorsa açık arttırmada bir o kadar daha ben veriyorum." diyerek, yardım sözü verdi.

"HOLLANDA BİZİM İÇİN SEFERBER OLDU"

Sosyal medyada bir yayına katılan Burak Yılmaz, Hollandalılar'ın Türkiye için seferber olduğunu da belirterek, "Allah, Hollanda'nın hepsinden razı olsun, bizim için seferber oldular. 17-18 milyonluk ülke, bizim her platformda önümüzdeler. Sanayi, tarım, futbol... Bazı şeylerde şapkamızı önümüze koyup düşünelim." dedi.

"YAPTIĞIM YARDIMI STORY'YE Mİ KOYAYIM?"

Burak, "Bana bugün 'Galatasaraylıların yaptığı yayına mı bağlanıyorsun' diyerek bir ton küfür geliyor, ben bağlanmayacağım da kim bağlanacak? 4 senemi vermişim, neler kazanmışım neler vermişim. Her zaman yardım konusunda yanınızdayım ben. Ahbap'a bir bağış yaptım. Bir tır ayarladık. 7 kişilik bir aileyi Antalya'ya götürdük. Ben yaptığım yardımı story'ye mi koyayım? Ben şov yapmam." ifadelerini kullandı.

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