Burak Yılmaz: Her maçı kazanmak istiyoruz!

Teknik Direktör Burak Yılmaz yönetiminde yapılan antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonrasında idman 5'e 2 ile devam ederken taktik çalışması ile devam etti.

Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, "Gayet iyiyiz. Gayet yoğun çalışıyoruz. İlk devre yaptığımız olumsuzluklar üzerine onları düzeltmek adına çok fazla çalışmalar yaparken diğerlerini de daha iyi nasıl yapabiliriz onlara bakıyoruz. Oyuncularıma çok teşekkür ediyorum. İnşallah yarın ilk hazırlık maçımızı oynayacağız. Allah oyuncularımıza sakatlık vermesin. Biz her şeyden mutluyuz, umutluyuz. Transferler konusunda da ilerlemeye çalışıyoruz. Çünkü transfer işi kolay değil bunların maliyeti var, yönetimimizin sorumlulukları var. O yüzden çok koordineli bir şekilde hem transferlerimizi hem de oyuncularımızı fit hale getirmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"HER MAÇI KAZANMAK İSTİYORUZ" İkinci yarı hakkında da konuşan Yılmaz, "Ben hiçbir zaman net bir hedef vermedim. Her maçı kazanmak için oynayacağız. Rakibimizin kim olduğunun bir önemi yok. Bizim oyun tarzımız var. Her maçı kazanmak istiyoruz. O yüzden bu doğrultuda devam ediyoruz" diye konuştu.