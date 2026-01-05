Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Gaziantep FK Burak Yılmaz: Her maçı kazanmak istiyoruz! - Gaziantep FK Haberleri

        Burak Yılmaz: Her maçı kazanmak istiyoruz!

        Gaziantep FK, devre arası çalışmalarına Antalya'da sahada gerçekleştirdiği antrenman ile sürdürdü. İdmanda açıklamada bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, "Rakibimizin kim olduğunun bir önemi yok. Bizim oyun tarzımız var. Her maçı kazanmak istiyoruz. O yüzden bu doğrultuda devam ediyoruz" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.01.2026 - 19:25 Güncelleme: 05.01.2026 - 19:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Her maçı kazanmak istiyoruz!"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Teknik Direktör Burak Yılmaz yönetiminde yapılan antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonrasında idman 5'e 2 ile devam ederken taktik çalışması ile devam etti.

        Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, "Gayet iyiyiz. Gayet yoğun çalışıyoruz. İlk devre yaptığımız olumsuzluklar üzerine onları düzeltmek adına çok fazla çalışmalar yaparken diğerlerini de daha iyi nasıl yapabiliriz onlara bakıyoruz. Oyuncularıma çok teşekkür ediyorum. İnşallah yarın ilk hazırlık maçımızı oynayacağız. Allah oyuncularımıza sakatlık vermesin. Biz her şeyden mutluyuz, umutluyuz. Transferler konusunda da ilerlemeye çalışıyoruz. Çünkü transfer işi kolay değil bunların maliyeti var, yönetimimizin sorumlulukları var. O yüzden çok koordineli bir şekilde hem transferlerimizi hem de oyuncularımızı fit hale getirmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

        "HER MAÇI KAZANMAK İSTİYORUZ"

        İkinci yarı hakkında da konuşan Yılmaz, "Ben hiçbir zaman net bir hedef vermedim. Her maçı kazanmak için oynayacağız. Rakibimizin kim olduğunun bir önemi yok. Bizim oyun tarzımız var. Her maçı kazanmak istiyoruz. O yüzden bu doğrultuda devam ediyoruz" diye konuştu.

        "TAKIM İKİNCİ YARI DAHA İYİ OLACAKTIR"

        Kırmızı-siyahlıların orta saha oyuncusu Alexandru Maxim ise, "Tabii hazırlık süreci zor geçiyor. Bu da gerekiyor zaten. Bizim için de iyi bir şans tabii ki de birinci yarıda yapılan hataları görmek için. Güzel bir kamp süreci geçiriyoruz. Biz ikinci yarı geri döneceğimize eminim. Her bölgede kaliteli ayaklarımız var. Bazen de aynı seviyeyi korumak kolay olmuyor. Çünkü sezon boyunca maçlar farklılık gösterebiliyor. Biz burada bir aileyiz çok sıkı çalışıyoruz. Hatalarımızı düzeltmek istiyoruz. Takım ikinci yarı daha iyi olacaktır. Tekrardan geri dönüş yapabileceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Dondurucu soğukta denizde kulaç attı

        Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde yaşayan Saim Gürel, soğuk havaya aldırış etmeden denize girdi. (AA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Maduro helikopterle mahkemeye götürüldü
        Maduro helikopterle mahkemeye götürüldü
        İstanbul'a kar geliyor! Tarih belli oldu!
        İstanbul'a kar geliyor! Tarih belli oldu!
        G.Saray'ın ilk 11'i belli oldu!
        G.Saray'ın ilk 11'i belli oldu!
        Aracın ön lastikleri patlak! İşte Elif'in ilk otopsisi!
        Aracın ön lastikleri patlak! İşte Elif'in ilk otopsisi!
        Petrol şirketlerinin hisseleri yükseldi
        Petrol şirketlerinin hisseleri yükseldi
        Fenerbahçe ile Samsunspor 'Süper Final' aşkına!
        Fenerbahçe ile Samsunspor 'Süper Final' aşkına!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35'e dönüş NATO için de önemli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35'e dönüş NATO için de önemli
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        2025 enflasyonu açıklandı
        2025 enflasyonu açıklandı
        Tammy Abraham'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        Tammy Abraham'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        Deniz'i benzinle 2 kere yakmış! Kan donduran vahşet!
        Deniz'i benzinle 2 kere yakmış! Kan donduran vahşet!
        70 yıl sonra ulaşıldı! Kem gözlere karşı 'Süleyman düğümü'
        70 yıl sonra ulaşıldı! Kem gözlere karşı 'Süleyman düğümü'
        Kira için bağış bekliyor
        Kira için bağış bekliyor
        Eşi ve kızını öldürmüştü... Cani baba tedaviye alındı!
        Eşi ve kızını öldürmüştü... Cani baba tedaviye alındı!
        Suriye'de yeni banknot dönemi: Esad portresi gitti, sıfırlar atıldı
        Suriye'de yeni banknot dönemi: Esad portresi gitti, sıfırlar atıldı
        Trump dünya düzenini sarstı: Sırada hangi ülke var?
        Trump dünya düzenini sarstı: Sırada hangi ülke var?
        ABD müdahalesinin ardından Venezuela üssündeki değişim!
        ABD müdahalesinin ardından Venezuela üssündeki değişim!
        "Machado Nobel'i kabul etmeseydi bugün Venezuela lideriydi"
        "Machado Nobel'i kabul etmeseydi bugün Venezuela lideriydi"
        'Ya Hep Ya Hiç Yılı'nı kurtardılar
        'Ya Hep Ya Hiç Yılı'nı kurtardılar