        Haberler Spor Futbol Süper Lig Gaziantep FK Burak Yılmaz: Kaybettiğimiz için çok üzgün ve kırgınım - Futbol Haberleri

        Burak Yılmaz: Kaybettiğimiz için çok üzgün ve kırgınım

        Ziraat Türkiye Kupası C Grubu son hafta maçında Fenerbahçe'ye 4-0 yenilen Gaziantep FK'nin teknik direktörü Burak Yılmaz, açıklamalarda bulundu. Kendi hatasının olduğunu ve üzüntü yaşadığını belirten genç teknik adam, "Demek ki onları iyi hazırlayamamışım. Kaybettiğimiz için çok üzgün ve kırgınım" dedi.

        Giriş: 05.03.2026 - 01:27
        "Kaybettiğimiz için çok üzgün ve kırgınım"

        Gaziantep FK'nin teknik direktörü Burak Yılmaz, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu son hafta maçında Fenerbahçe'ye 4-0 yenildikleri maçın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

        "HAKEMLERLE ALAKALI BİR ŞEY SÖYLEYİNCE CEZA ALIYORUM"

        Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Yılmaz, şunları kaydetti:

        "Odaklanmak zorundasın, karşında bireysel hatayı kaldırmayacak bir takım var. İkinci gol yüzde 100 ofsayt, hiç bana anlatmasınlar. Yarım saat bekleyip golü verdiler ondan sonra kırıldık. Risk aldık ya 2-2'yi bulacaktık ya da 3-4 olacaktı. Futbolun doğası bu ama beraberlikle de bitebilirdi. Çok üzüldüm çünkü bir şey değiştiremiyorum. Kendi takımımla alakalı değil, yapılan haksızlığı değiştirecek pozisyonda değilim. Değiştirecek pozisyonda olanları da anlamaya çalışıyorum. Ofsayt kuralının artık ne olduğunu bilmiyorum, bizim attığımız bir gol var. Fenerbahçeli futbolcuya çarpıp Sorescu'nun önünde kalıyor ve gol oluyor ama ofsayt veriyor. Galatasaray'ın golü 2 gün önce iptal ediliyor. Biz Trabzonspor'dan aynı golü yiyoruz gol veriliyor. Hakemlerle alakalı bir şey söyleyince ceza alıyorum. Bazı şeyleri değiştiremediğin yerde soğuyorum bazı şeylerden."

        "KAYBETTİĞİMİZ İÇİN ÇOK ÜZGÜN VE KIRGINIM"

        Oyuncularından özür dileyen ve 4-0'lık skorun kendi hatası olduğunu aktaran Yılmaz, "Benim tercihlerim. Demek ki onları iyi hazırlayamamışım. Kaybettiğimiz için çok üzgün ve kırgınım. Taraftara teşekkür ediyorum, bugün aslan gibi takımlarını desteklediler. Nasıl kazanınca bizi yukarı taşıyorlarsa kaybedince de eleştiri olacaktır." dedi.

        TARAFTARA ÇAĞRI

        Burak Yılmaz, Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile yapacakları maça taraftarları davet ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Hepimizin oruç olduğu bir saatte, 13.30'da maçımız var. Bütün Gaziantep'i maça bekliyorum, lütfen en kalabalık olan maçımız olsun. 90 dakika takımlarını desteklesinler. Maç sonu kimi protesto edeceklerse başımızın üstünde yeri var. O zaman biz de gereğini yaparız. Elimizi vicdanımıza koyalım sizler bu takıma düşmüş gözüyle bakıyordunuz. Ben bu şehri üzemem, istenmiyorsak çekeriz gideriz. Bizler Gaziantep'i çok seviyoruz, zarar verdiğimi düşündüğüm bir an burada kalmayacağım. Şu an belki de tarih yazacağız, 7. sırada bitireceğiz. O yüzden elimizi vicdanımıza koyalım. Pazar günü stadı dolduralım, hala taraftarlar mutsuzsa gereğini yapacağım."

