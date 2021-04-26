Ligue 1'in 34. haftasında Lille, Lyon'un konuğu oldu. Şampiyonluk yolundaki kritik maçta Lyon 20. dakikada Islam Slimani ile 1-0 öne geçti. 35. dakikada ise Jose Fonte'nin kendi kalesine attığı golle Lyon skoru 2-0'a getirdi. Ancak bu skorun ardından Burak Yılmaz fırtınası esti.

45. dakikada uzak mesafeden muhteşem bir frikik golüne imza atan Burak Yılmaz, farkı bire indirdi ve ilk yarı sonunda Lyon soyunma odasına 2-1 önde girdi.

Dakikalar 60'ı gösterdiğinde Lille bu kez Jonathan David ile golü buldu ve skor 2-2'ye geldi. Bu golün asisti de Burak Yılmaz'dan geldi. 85. dakikada Yusuf Yazıcı'nın uzun pasında topla buluşan Burak Yılmaz hızla rakip kaleye ilerledi ve vuruşunda topu ağlara gönderdi. Tam o anlarda Lille'in kulüp televizyonundaki spiker ise, Burak Yılmaz'ın ikinci golünden sonra adeta coştu.

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Ligue 1'de bitime 4 hafta kala 73 puanlı lider Lille'in arkasında ikinci sıradaki PSG'nin 72, üçüncü Monaco'nun ise 71 puanı bulunuyor.