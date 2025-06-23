Burak Yörük: Aşkımızdan mahvolduk

Bir süredir aşklarını sürdüren oyuncu Burak Yörük ile şarkıcı Tuana Yılmaz, geçtiğimiz yıl ilişkilerini bir adım daha ileriye taşıyarak evlilik teklifinde bulunmuştu.

Sosyal medyada mutluluk dolu anlarını paylaşmaya devam eden oyuncu, son olarak yeni bir fotoğraf daha ekledi. Burak Yörük, paylaşımına; "Ne diyeyim sana ben be, artık aşkımızdan mahvolduk." notunu düşerek duygularını dile getirdi.

Fotoğraflar: Instagram