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Burak Yörük, İETT şoförüne saldırdı!

Burak Yörük, trafikte tartıştığı otobüs şoförüne saldırdı. Olay yerine gelen polisler, ünlü oyuncuyu güçlükle sakinleştirip, aracına bindirdi. O anlar kameralara böyle yansıdı

Burak Yörük, İETT şoförüne saldırdı!
İETT şoförüne saldırdı!
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HABERTURK.COM

'Baraj', '4N1K', '20 Dakika' ve 'Ben Onu Çok Sevdim' gibi birçok projede yer alan Burak Yörük (26), trafikte olay çıkardı. Arkadaşıyla seyir halinde olan ünlü oyuncu, tartıştığı bir İETT şoförüne saldırdı.

OTOBÜS ŞOFÖRÜNE YUMRUKLAR SAVURDU

Bilinmeyen bir nedenden dolayı yaşanan tartışmada öfkelenen Yörük, direksiyon başındaki şoföre yumruklarla saldırdı. Küfürlerin havada uçuştuğu anlarda olay yerine gelen emniyet görevlileri ise Burak Yörük'ü güçlükle sakinleştirdi. Polisin tutmasına rağmen sinirlerine hakim olamayan oyuncu, otobüsü yumruklamaya devam etti.

TEPKİ TOPLADI

Saldırı anları sosyal medyada hızla yayılırken, Yörük kullanıcılardan tepki topladı. Ünlü oyuncu, konuyla alakalı henüz suskunluğunu koruyor.

BURAK YÖRÜK HAKKINDA

Burak Yörük, 26 Mayıs 1995 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitimine Beykent Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde devam eden Yörük, ilk oyunculuk deneyimini küçük yaşta rol aldığı "Biz Boşanıyoruz" ile yaşadı. Ardından "4N1K 2" ve "4N1K" sinema filmlerinde rol aldı. Daha sonra da Baraj"da başrol oynadı.

FİLMOGRAFİ

Diziler

2002 - Sırlar Dünyası
2004 - Biz Boşanıyoruz (Cancan)
2005 - Şeytan
2007 - Dede Korkut Hikâyeleri (Salur Kazan)
2013 - 20 Dakika (Tayfur Solmaz)
2013 - Ben Onu Çok Sevdim (Aydın Menderes)
2017 - Dayan Yüreğim (Erdem)
2018 - 4N1K İlk Aşk (Barış Ozansoy)
2019 - 4N1K Yeni Başlangıçlar (Barış Ozansoy)
2020-2021 - Baraj (Tarık Yılmaz)
2021-2022 - Aşk Mantık İntikam (Çınar Yılmaz)

Filmler

2005 - Perde
2017 - 4N1K (Barış Ozansoy)
2018 - 4N1K 2 (Barış Ozansoy)

Video klipleri

2019 - Baran Bayraktar - Yine
2019 - Zeynep Bastık & Anıl Piyancı - Bırakman Doğru Mu? (Figüran)
2019 - Reynmen - Ela (Figüran)
2020 - Zeynep Bastık - Her Mevsim Yazım

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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