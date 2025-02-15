Buray: Bekârlıktan şikâyetçi değilim

Buray, 14 Şubat ‘Sevgililer Günü’nde Kıbrıs'ta sahne aldı. Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Buray; “Bekarım... Çok da şikâyet ettiğim bir şey değil. Bekârlığa alıştım. Kıbrıs’ın güzel bir tarafı var. Afrodit’in toprağa ayak bastığı ilk yer Kıbrıs. Bu toprakların kutsal, sihirli, mistik bir büyüsü var. Bu yüzden bu adaya ayak basan herkesin aşk hayatı güzel gidermiş. Ben buralı olmama rağmen bana yaramadı. Belki aşk bize de güler” dedi. Yeni projelerinden de bahseden Buray “Çok güzel şarkılar hazırladım. Doğru zamanı bekliyoruz. Şarkılarımızı derecelendiriyoruz, ona göre single şeklinde paylaşacağım” dedi.

REKLAM "DÖNEM DÖNEM ÇAPKINIM" Son dönemde bir çok farklı isim ile anılan Buray, basın mensupları, “Çapkın mısınız?” sorusuna; “İnsanların abartması o. Her görüştüğüm insanla adım çıkmamalı. Zaten hayatımda biri olursa direkt söylerim. Kendimi dönem dönem çapkın görüyorum. Şu dönem şarkı odaklıyım. Kimse ile tanışmıyorum” diye cevap verdi. Basın mensuplarının “Aşk için yaptığınız en absürt olay nedir?” sorusuna Buray “Çok var. Gençken daha deli dolu oluyorsunuz. Çok şeyler yaptım. Pişman mıyım? diye sorarsanız değilim. En absürt olanları ise İngiltere’den İsviçre’ye sadece bir demet çiçek göndermek için gittiğimi biliyorum. Arabalara çiçek doldurmalar, balkonun altında gitar çalmalar bile var” dedi. Dünya’yı gezmeye devam edeceğini söyleyen başarılı sanatçı yakın zamanda Karayipler’e ve Küba’ya gideceğini ekledi. Röportaj sonrası sahneye çıkan Buray, seslendirdiği aşk şarkıları ile kendisini dinlemeye gelenlere unutulmaz bir Sevgililer Günü'nü kutladı.