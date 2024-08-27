Buray, Etna Yanardağı'nda klip çekti
Buray, yeni çıkardığı 'Ne Oldu Bize' adlı şarkısının klibini Etna Yanardağı'nda çekti
Buray, son albümünden beklenen video klibi 'Ne Oldu Bize' ile şimdi müzikseverlerin karşısında.
Sözü ve müziği Emrah Karakuyu'ya ait, düzenlemesi Nushadow imzası taşıyan şarkı, Coşkun Turgut yönetmeliğinde Etna Yanardağı'nın büyüleyici atmosferinde çekildi.
Buray, çekim sırasında yaşadığı macera dolu anları sosyal medya hesaplarından paylaşarak, doğanın bu nadir güzelliklerini, yanardağın yeniden faaliyete geçmesinden kısa bir süre önce kaydetmenin heyecanını takipçilerine aktardı.