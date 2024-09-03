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        Haberler Müzik Buray: İlk görüşte aşk sağlıklı değil

        Buray: İlk görüşte aşk sağlıklı değil

        Buray, yaptığı açıklamada ilk görüşte aşkın sağlıklı olmadığı, ilişkinin emek istediğini söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.09.2024 - 13:33 Güncelleme: 03.09.2024 - 13:33
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        "İlk görüşte aşk sağlıklı değil"
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        Buray, Kıbrıs Girne'de sahne aldı. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı sahnede kutlayan şarkıcı, sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Buray; "Bugün çok güzel bir sahne olacak. Ailem burada, arkadaşlarım burada; sağ olsunlar beni yalnız bırakmadılar. Harika bir gece olacak" dedi.

        Basın mensuplarının, "Bugünün anlamı büyük, Zafer Bayramı hakkında neler söylemek istersiniz?" sorusuna Buray, "Zafer Bayramı'nı seyirciyle beraber coşkulu bir şekilde kutlayacağız. Kırmızı bayraklarımız ile Atamızı ve şehitlerimizi anacağız" şeklinde konuştu.

        Geçtiğimiz günlerde yayınladığı 'Ne Oldu Bize' adlı yeni şarkısı ile beğeni toplayan Buray, şarkının klibini İtalya'nın Sicilya kenti yakınlarındaki Etna Yanardağı'nda çekti. Yeni şarkısı hakkında konuşan Buray, "Biz gittiğimizde dumanlar yeni yükselmeye başlamıştı. Ayağımızı basmamızla yanardağı patladık. Bizim üç günümüz vardı. O üç günde dolu dolu bir çekim yaptık. Çok güzel görüntüler topladık. Yanardağın etinden, sütünden faydalandık. Başımızdan bir sürü macera geçti. Klipte oynatmak için birçok ajanstan bir kız aradık, bulamadık. Şans eseri orada bir adamla tanıştık. Kızı da modellik yapıyormuş. Ondan rica ettik. Memnuniyetle karşıladı. Ortaya harika bir klip çıktı. Çok mutluyuz, şarkımız güzel ilerliyor" dedi.

        Bir muhabirin, "Bildiğiniz üzere set aşkları olsun, yaz aşkları olsun çok popülerdir. İtalyan hanımefendiyle bir yakınlaşma oldu mu?" sorusuna Buray, "O kadar vaktimiz olmadı. Bunlar böyle üç - beş saat içinde gelişen şeyler. Bence insanı tanımak için zaman lâzım, emek lâ

        zım. Instagram'dan takipleşiyoruz ama kendisi uzak memlekette; nasıl olur bilmiyorum. Ama şunu biliyorum: İlk görüşte aşk sağlıklı bir şey değil" cevabını verdi.

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