Buray: Yaralarımızı sanatla saralım

"DİNLEYİCİMİ UZAYA ÇIKARCAĞIM"

Konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Buray, bu akşam için özel hazırlandığını ve herkesi uzaya çıkaracağını söyledi. Muhabirlerin 3 günde 2 klip çektiniz sorusunu sanatçı; "Bizim için verimli bir yıl oldu. Yüzlerce şarkı içinden uzun elemelerimiz sonucunda bir albüm yaptık. Albümü dinleyenler klip için de yoğun talepte bulunuyor ve bu talebi geri çevirmeden değerlendirdik. Güzel tepkiler alıyoruz ve bundan çok mutluyuz." şeklinde konuştu.