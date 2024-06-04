Buray: Yaralarımızı sanatla saralım
Buray, iki akşam üst üste Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sold out konser verdi
Buray, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verdi. Binlerce hayranının açık havayı hınca hınca doldurduğu konserde, birbirinden güzel görsel şovlarla da hafızalardan silinmeyecek bir akşam yaşattı.
Sahneye uzay gemisiyle inerek dinleyicilerine sürpriz yapan Buray, konserine alkışlarla başladı. Kral Pop Radyo medya sponsorluğunda gerçekleşen konserde Buray, Harbiye Açıkhava'ya özel repertuvarıyla şarkılarını dev koro eşliğinde söyledi. Muhteşem enerjisinin yanı sıra özel sahnesi, şovları ve danslarıyla da kendine hayran bırakan sanatçı, hayranlarına keyif ve eğlence dolu akşam yaşattı.
"DİNLEYİCİMİ UZAYA ÇIKARCAĞIM"
Konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Buray, bu akşam için özel hazırlandığını ve herkesi uzaya çıkaracağını söyledi. Muhabirlerin 3 günde 2 klip çektiniz sorusunu sanatçı; "Bizim için verimli bir yıl oldu. Yüzlerce şarkı içinden uzun elemelerimiz sonucunda bir albüm yaptık. Albümü dinleyenler klip için de yoğun talepte bulunuyor ve bu talebi geri çevirmeden değerlendirdik. Güzel tepkiler alıyoruz ve bundan çok mutluyuz." şeklinde konuştu.
"SÜRPRİZ DÜET"
Buray, ayrıca yaz boyunca Türkiye'nin dört bir yanında turnede olacağını ve yoğun bir yaz dönemi geçireceğini belirtti. Konserinin bir bölümünde sanatçı Ceren Gündoğdu'yu sahneye davet eden Buray, sanatçıyla 'Beni Affet' şarkısını birlikte söylediler.
"YARALARIMIZI SANATLA SARALIM"
Mutluyken, hüzünlüyken, acı çektiğinde hayatın her anında şarkı söylemenin iyileştirici gücünün olduğundan bahseden Buray; "İnsan olarak bir yandan Filistin'de yaşananlar, bir yandan hayvanların yaşadığı problemler, deprem korkusu gibi çok farklı endişelerimiz ve üzüntülerimiz var. Tüm bu olumsuzluklara rağmen sanatın iyileştirici gücüyle hayata tutunabiliriz. El ele tutuşarak şarkılarımızı evrene gönderelim. " sözleriyle büyük alkış aldı.
Konserin sonlarına doğru tempoyu artıran Buray, danslarla eğlenceli bir final yaptı.