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Burçin Orhon: Kim nazar ediyorsa çeksin gözlerini üzerimden

Bir dönemin "Bambi" lakaplı dansçısı Burçin Orhon'un paylaşımı hayranlarını üzdü

Burçin Orhon - Süheyl Uygur

Ünlü oyuncu Süheyl Uygur'un eşi  Burçin Orhon yaptığı paylaşımla hayranlarını üzdü.  Alın ve burun bölgesinde şişlikler olan Orhon fotoğraflarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Orhon paylaşımına; "Böyle çirkin şeyleri paylaşmayı sevmem. Ama hep güzellikleri paylaşınca bal börek bir hayatım var sanıyor bazılarınız. Ne zaman güzel bir şey paylaşsam ardından başıma bir olay geliyor. Ya kaza ya hastalık. Bari kötü olayları da paylaşayım da kim nazar ediyorsa çeksin gözlerini üzerimden. Bu arada kontrollerim yapıldı. Tomografi temiz. 24 saat dinlenme ve kontrol. Yani ağrı dışında turp gibiyim." notunu düştü. 

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