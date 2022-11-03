Burçin Terzioğlu: İlişkimiz gayet yolunda, iyiyiz

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Burçin Terzioğlu , önceki gün Etiler'de bir toplantıdan çıkarken görüntülendi. Kız arkadaşları ile birlikte hem iş hem de sohbet için bir araya geldiğini belirten Terzioğlu, şık giyimi ile dikkat çekti.

"ÇOK SEÇİCİ DAVRANIYORUM"

Keyifli olan oyuncu, "Her şey yolunda, süper gidiyor. Ekran için görüşmelerimiz devam ediyor. Şu anda çok sevdiğim bir marka ile anlaşma yaptık. Sadece gelen projelerde çok seçici davranıyorum. Okuyunca içime sinmesi gerekiyor" dedi.

"MECBUREN HARCIYORUZ"

Basın mensuplarıyla sohbet eden Burçin Terzioğlu, "Kişisel bakım ürünleri için çok para harcar mısınız?" sorusuna, "Tabii ki, mecburen harcıyoruz" yanıtını verdi.