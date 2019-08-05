ABD Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) 12 burcun tarihlerinin güncellendiğini açıklayarak, burçların yeni sıralamasını paylaştı. Zaman zaman gündeme gelen 'burçların tarihi değişti' iddiası, NASA'nın açıklamasının ardından yeniden alevlendi. Peki burçların tarihi neden değişti? Burçların yeni sıralaması nasıl oldu? İşte ayrıntılar...
BURÇLARIN TARİHİ NEDEN DEĞİŞTİ
NASA tarafından yapılan açıklamada, Dünya'nın yörüngesel salınımı nedeniyle yıldızların Dünya'ya göre olan pozisyonunun değiştiği belirtildi.
NASA, günümüzdeki durumun antik zamanlardaki dizilimden çok farklı olduğunu; Güneş'in 12 burcu oluşturan takımyıldızların üzerinde bulunduğu zamanının da bu yüzden değiştiğini açıkladı.
BURÇLARIN YENİ TARİHLERİ VE SIRALAMASI NASIL?
Açıklamada 13. burç olan Yılan burcu tekrar gündeme geldi. Yılan burcunun tarihi ise 29 Kasım-17 Aralık olarak belirtildi. İşte 13 burcun tarihleri ve sıralaması...
KOÇ : 18 Nisan-13 Mayıs
BOĞA : 13 Mayıs-21 Haziran
İKİZLER: 21 Haziran-20 Temmuz
YENGEÇ : 20 Temmuz-10 Ağustos
ASLAN : 10 Ağustos-16 Eylül
BAŞAK : 16 Eylül-30 Ekim
TERAZİ : 30 Ekim-23 Kasım
AKREP : 23 Kasım-29 Kasım
YILAN : 29 Kasım-17 Aralık
YAY : 17 Aralık-20 Ocak
OĞLAK : 20 Ocak-16 Şubat
KOVA : 16 Şubat-11 Mart
BALIK : 11 Mart-18 Nisan
YORUMLAR