Burcu Biricik anne oldu
Ünlü oyuncu Burcu Biricik ilk kez anne oldu. Biricik, kızına Luna adını verdi
2016'da evlenen Burcu Biricik ile Emre Yetkin'nin bebekleri dünyaya geldi.
35 yaşındaki Burcu Biricik, doğumu bugün İstanbul'da yaptı. Çift, kızlarına Luna adını verdi. Biricik ve kızının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
"EMRE CİNSİYET KONUSUNDA ÇOK EMİNDİ"
Öte yandan Burcu Biricik geçtiğimiz aylarda; "Sürpriz olmadı ama Emre kız çocuğu olacağı konusunda çok emindi. Kız istiyordu, evrene öyle bir enerji yolladı ki öyle oldu. Bakalım sağlıkla gelir inşallah" demişti.