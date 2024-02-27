Burcu Biricik'ten hamilelik fotoğrafları
Emre Yetkin ile bir kız bebek bekleyen Burcu Biricik'ten hamilelik pozları geldi
Oyuncu Burcu Biricik, 2014'te reklamcı Emre Yetkin ile evlenmişti. Çift, şu sıralar ilk kez anne ve baba olacak olmanın heyecanını yaşıyor.
Kız bebek bekleyen Burcu Biricik'in karnı belirginleşmeye başladı. 34 yaşındaki oyuncudan hamilelik pozları geldi.
Burcu Biricik, eşi Emre Yetkin ve yönetmen Buğra Alkıroğlu ile ayna karşısında çektirdikleri bu esprili fotoğrafı yayımladı.
Ardı ardına paylaşımda bulunan Burcu Biricik, daha sonra da bu karesini yayımladı. Hamilelik fotoğraflarıyla kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gören Biricik'e; Merve Dizdar, Demet Evgar, Pınar Deniz, Enis Arıkan ve Ecem Özkaya gibi ünlü isimlerde yorum yaptı.
Öte yandan kız çocukları olacak olan Burcu Biricik ile Emre Yetkin'in bebeklerine ne isim vereceklerini henüz açıklamadı.
Fotoğraflar: Instagram