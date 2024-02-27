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        Haberler Magazin Burcu Biricik'ten hamilelik fotoğrafları - Magazin haberleri

        Burcu Biricik'ten hamilelik fotoğrafları

        Emre Yetkin ile bir kız bebek bekleyen Burcu Biricik'ten hamilelik pozları geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.02.2024 - 08:13 Güncelleme: 27.02.2024 - 08:13
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        Oyuncu Burcu Biricik, 2014'te reklamcı Emre Yetkin ile evlenmişti. Çift, şu sıralar ilk kez anne ve baba olacak olmanın heyecanını yaşıyor.

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        Kız bebek bekleyen Burcu Biricik'in karnı belirginleşmeye başladı. 34 yaşındaki oyuncudan hamilelik pozları geldi.

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        Burcu Biricik, eşi Emre Yetkin ve yönetmen Buğra Alkıroğlu ile ayna karşısında çektirdikleri bu esprili fotoğrafı yayımladı.

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        Ardı ardına paylaşımda bulunan Burcu Biricik, daha sonra da bu karesini yayımladı. Hamilelik fotoğraflarıyla kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gören Biricik'e; Merve Dizdar, Demet Evgar, Pınar Deniz, Enis Arıkan ve Ecem Özkaya gibi ünlü isimlerde yorum yaptı.

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        Öte yandan kız çocukları olacak olan Burcu Biricik ile Emre Yetkin'in bebeklerine ne isim vereceklerini henüz açıklamadı.

        Fotoğraflar: Instagram

        #Burcu Biricik
        #Emre Yetkin
        #hamilelik
        #kız bebek
        #bebek

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