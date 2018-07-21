Burcu Esmersoy, Posta Gazetesi'nden Dilara Doğan'ın sorularını cevapladı.



Sahip olduğunuz en gereksiz bilgi?

Üniversite giriş sınavı öğrenci numaram.



En son rüyanız?

Evden taşınıyorduk yani bir nevi kabus diyelim.



Aşık olduğunuzu nasıl anlarsınız?

Ona baktığımda nefessiz kalarak.



Aşk uğruna yaptığınız en çılgınca şey?

Özel.



Kimler sokağa çıkmamalı?

Ben karışmam.



Kişiliğinizi en iyi tanımlayan hayvan?

Aslan.



Çocukluğunuza dair en çok özlediğiniz şey?

Mahalle arkadaşlıkları, yakan top, istop, saklambaç, ip atlama, sek sek oynarken günün yetmemesi.



Mezar taşınıza ne yazılsın?

Keşkesi yok.



Sizi bu aralar en çok hangi konu sıkıyor?

Dolar ve euro’nun durumu ne olacak?



Şu an aklınıza gelen üç kelime?

Bebek, ev, yemek.



İlk buluşmada olabilecek en kötü olay nedir?

Randevulaştığınız kişinin gelmemesi ya da kıyafetinizin sökülmesi.



Bir papağanınız var ve kafası ancak bir cümleye basıyor, ona hangi cümleyi öğretirdiniz?

Salak.



Geri aramamam ve mesajlarıma bakmamam.Yanak okşayarak.Tv sinyali, radyo dalgaları, ve kodlama.Uzanmış.Bacaklarım.Bir hayli.Tost.Hahahahahahaha kesin! Kim olduklarını bile biliyorum.Sydney, Bondi Beach.Beynimi.Üzerimde bikinim, adı bende saklı bir Yunan adasında bir restoranda dostlarla ya da yalnızken masa keyfi.Erken.Çevremdeki herkes benim favori insanım, ben de onların bence.Eşimi.Kesinlikle eşimden çocuk sahibi olurdum.Sebepsiz.





Ölümsüzlük iksiri içseniz yapacağınız ilk şey ne olurdu?

Yeryüzündeki yokluk, savaş ve kötülüklere karşı insanları koruyan bir kahraman olmak isterdim.



Şimdiye kadar attığınız en gururlu zafer çığlığı hangi başarınıza ait?

Hep yaparım ama en son kelime oyununda ‘paramedik’ kelimesini ilk harf satın alarak yazdığımda.



Eğer 90 yaşına gelseydiniz ve 30 yaşındaki bedeninize veya aklına sahip olma şansınız olsaydı aklı mı seçerdiniz yoksa bedeni mi?

Aklı seçerdim, net!



Buraya bir soru da siz ekleseniz ne olurdu?

Yatmadan önce son düşündüğünüz şey ne?



"LAKABIM BONCUK"



Hangi korkunuzdan sonsuza dek kurtulmak istersiniz?

Yalnızlık.



Evinize yeni bir oda ekleyebilseydiniz nasıl bir oda olurdu?

Eşime arkadaşlarıyla istediği gibi vakit geçirebileceği, her türlü eğlence imkanının olduğu bir oda.



İsminizin sözlükteki hangi kavrama karşılık yazılmasını isterdiniz?

Olduğu gibi güzel. Burcu, güzel kokan.



Lisedeki takma adınız neydi?

Boncuk.

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