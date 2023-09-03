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Burcu Esmersoy, Formula 1 yarışlarını yerinde takip etti ve programlar yaptı. 2010 yılında vizyona giren Romantik Komedi filminde küçük bir rol oynadı. 2014 Yılında Tv8' de yayın hayatına başlayan Ver Fırınada ve 2015 Mart ayında başlayan Komedi Türkiye isimli programı Sunmaktadır.

2006 yılının Nisan ayında NTV'de "Spor Servisi" programının sunuculuğunu yapmış olup NTV Spor kanalında da programları vardır. 2012 yılında Survivor Ünlüler Gönüllüler yarışmasında da sunuculuk yapmıştır. Popstar 2013 programında sunuculuk yapmaktadır.

Ayrıca Evo Otomobil dergisinde ve NYC dergisinde yazıları yayınlanmakta olan Burcu Esmersoy çok iyi derecede İngilizce ve İtalyanca biliyor.