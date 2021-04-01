Burcu Esmersoy: Orada bir hesap hatası var - Magazin haberleri

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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, aralarında Buse Terim'in de bulunduğu kalabalık arkadaş grubuyla birlikte Bebek Sahili'nde yürüyüş yaparken görüntülendi.

"ORADA BİR HESAP HATASI VAR"

Esmersoy, 21 yıldır beyaz ekmek yemediğini söylemiş ve bu açıklamasıyla adından söz ettirmişti. Burcu Esmersoy'un 23 sene önce bir klipte ekmek yerkenki görüntüleri sosyal medyaya düşünce konu tekrar gündem oldu.

Ünlü sunucu, konu ile ilgili sorulara, "Orada bir hesap hatası var. Boş verin onu" diyerek, konuşmak istemediğini belirtti.

"SAĞLIK İÇİN SPOR YAPIYORUZ"

Muhabirlerle sohbet etmeyi ihmal etmeyen Buse Terim ise, "Yaza fit girmek için hazırlık mı yapıyorsunuz?" sorusuna yanıt verdi.

Terim, "Sağlık için spor yapıyoruz. Devamlı yürüyoruz ama siz görmüyorsunuz. Spor salonuna da gidiyorum ama açık havayı çok seviyorum" ifadelerini kullanmasının ardından yürüyüşüne kaldığı yerden devam etti.