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Burcu Esmersoy'un yüzüne ne oldu?

Önceki gün bir mücevher fuarında objektif karşısına geçen ünlü sunucu Burcu Esmersoy'un üzündeki değişim dikkatlerden kaçmadı

HABERTURK.COM
  • Burcu Esmersoy'un yüzüne ne oldu?

    Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Mücevher sektörüne yön veren markalar CNR'da 27 Mart’a kadar gerçekleşecek İstanbul Jewelry Show'a yerini aldı. Fuarın ilk gününde birçok ünlü isim, milyon liralık takılarla göz kamaştırdı. Ünlü sunucu Burcu Esmersoy da (45) yüzü olduğu marka için fuardaydı.
  • Burcu Esmersoy'un yüzüne ne oldu?

    YÜZÜNDEKİ DEĞİŞİM DİKKAT ÇEKTİ

    Basın mensuplarıyla sohbet eden Esmersoy, "Bu kadar gösterişli bir yerde olmak çok güzel. Ben genelde altın takarım ama burada pırlantaları görünce bambaşka bir hal aldım. Işığıma ışık kattı." şeklinde konuştu.

    Keyifli halleriyle dikkat çeken Burcu Esmersoy'un yüzündeki değişiklik de dikkatlerden kaçmadı.
  • Burcu Esmersoy'un yüzüne ne oldu?

    "ZATEN İKİ KERE EVLENMİŞ İNSANIM!"

    Öte yandan daha önce zaman zaman çok düşündüğü bir evrede olduğunu ifade eden Burcu Esmersoy, muhabirlerin, "Dertlendiğiniz zamanlar oluyor mu?" sorusuna yanıt vermişti. 

    Ünlü sunucu, "Dertlenmiyorum ama kızıyorum kendime. Televizyonculuğa geç başlamışım. Bir tane yurt dışı maceram oldu. Evlendik, geri geldik. Orası boş geçen bir zaman. Yok yani bende... Keşkelerim olduğu zamanlar oluyor." ifadelerini kullanmıştı.

    İlişkileri hakkında yorum yapmak istemediğini belirten Burcu Esmersoy, "Zaten iki kere evlenmiş insanım..." diyerek, konuşmaktan kaçınmıştı.
  • Burcu Esmersoy'un yüzüne ne oldu?

    "EVLİLİKLERİMDE TEMPOLAR UYUŞMADI"

    Boşanma ile sonuçlanan iki evliliğinde tempoların uyuşmadığını söyleyen Esmersoy, "İlk eşim Formula 1 seyahatlerinde falandı. Ben de Türkiye'de yaşamaya çalışıyordum. Böyle karışık bir durum vardı. Buraya gelemediğimiz bir dönemdi. İkinci evliliğimde de saatlerimiz uymuyordu. Ben sabahın 6'sında kalkan bir insanım. O uyuyordu. O yüzden denk gelemiyorduk." şeklinde konuşmuştu.
  • Burcu Esmersoy'un yüzüne ne oldu?

    "ANNE OLMAYI DÜŞÜNDÜĞÜM ZAMANLAR OLDU"

    Burcu Esmersoy, kız kardeşinin hamile olduğunu ve teyze olmanın heyecanını yaşadığını da açıklamıştı. Ünlü isim, muhabirlerin, "Sizin anne olmak gibi bir hayaliniz var mı?" sorusuna, "Benim de düşündüğüm zamanlar oldu. Şu an bilmiyorum. Teyze olmaya konsantreyim." yanıtını vermişti.
  • Burcu Esmersoy'un yüzüne ne oldu?

    "VAR Kİ PAYLAŞIYORUZ!"

    Esmersoy, 4.1 milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesabından yayınladığı çok konuşulan pozlarının hatırlatılması üzerine, "Var ki paylaşıyoruz!" diyerek, iddialı konuşmuştu.

    Basın mensuplarının, "Sosyal medyadan evlilik teklifleri alıyor musunuz?" şeklindeki sorusunu da cevaplayan Burcu Esmersoy, "Eskidendi o. Benden umudu kestiler. Artık 50 yaşındayım. İki kere evlenmiş, boşanmış kadına sosyal medyadan böyle bir teklifle kimse gelmez diye düşünüyorum." ifadelerini kullanmıştı.
  • Burcu Esmersoy'un yüzüne ne oldu?

    "VASİYETİMİ HAZIRLADIM"

    Ünlü isim, ayrıca vasiyetini hazırladığını da açıklamıştı. Esmersoy, konuyla alakalı, "Siz vefat ederseniz mal varlığınız istemediğiniz insanlara da gidebilir. Bunun için önceden vasiyetimi hazırladım. Bir kısmını vakıflara ve kardeşime bağışladım." demişti.
  • Burcu Esmersoy'un yüzüne ne oldu?

    2019'DA BOŞANDI

    Massimo Cusimano'dan 2008'de boşandıktan 10 yıl sonra Berk Suyabatmaz ile nikah masasına oturan Burcu Esmersoy, aradığı mutluluğu yine bulamamıştı. Suyabatmaz ile Esmersoy, 2019'da yollarını ayırmıştı.
  • Burcu Esmersoy'un yüzüne ne oldu?

    4 AY SÜREN BİRLİKTELİK

    Suyabatmaz'dan boşandıktan sonra Allan Hakko ile yeni bir aşka yelken açan Esmersoy'un ilişkisi sadece 4 ay sürmüştü.

    Çiftin, Burcu Esmersoy'un işkolik olması nedeniyle birlikteliklerini sonlandırdıkları öğrenilmişti.
  • Burcu Esmersoy'un yüzüne ne oldu?

    TAM GAZ AŞK

    Esmersoy, 5 ay önce ise yazılımcı Nazım Akmandil ile aşk yaşadığını itiraf etmişti. Çiftin mutlu birliktelikleri sürüyor.

 

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