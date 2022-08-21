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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Burcu Kara'dan hamilelik pozları: 5. ay bitti!

Yönetmen Fırat Parlak ile mutlu bir evlilik sürdüren ve Ali Çınar adında bir oğlu bulunan Burcu Kara, geçtiğimiz hafta bebek beklediğini duyurmuştu. Hamileliğinin 6. ayına giren Kara, büyüyen karnını "5. ay bitti!" notuyla paylaştı

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  • Burcu Kara'dan hamilelik pozları: 5. ay bitti! - Magazin haberleri

    2016'da yönetmen Fırat Parlak ile nikah masasına oturan oyuncu Burcu Kara, ilk çocuğu Ali Çınar'ı 2017 yılında kucağına almıştı. Geçtiğimiz hafta ikinci kez anne olacağını açıklayan Kara'dan hamilelik pozları geldi.
  • Burcu Kara'dan hamilelik pozları: 5. ay bitti! - Magazin haberleri

    Sosyal medya hesabını aktif kullanan 42 yaşındaki oyuncu, ilk kez karnı burnunda çekilen fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.
  • Burcu Kara'dan hamilelik pozları: 5. ay bitti! - Magazin haberleri

    Ayak bileklerine kadar uzanan mavi bir elbiseyle objektif karşısına geçen Burcu Kara, hamileliğinin 6. ayına girdiğini ifade etti. 
  • Burcu Kara'dan hamilelik pozları: 5. ay bitti! - Magazin haberleri

    "5. AY BİTTİ!"

    Fotoğraflarda karnının iyice belirginleştiği görülen Kara, gönderisine "Göbeği ve bebeği merak edip soranlar için hamile fotoğrafı da bırakayım bu arşive' dedim. 5 ay bitti!" ifadelerini not düştü. Paylaşımıyla kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gören oyuncu, bebeğinin cinsiyetini ve adını henüz açıklamadı.
  • Burcu Kara'dan hamilelik pozları: 5. ay bitti! - Magazin haberleri

    "36 BEDEN GÜNLERİME ARA VERİYORUZ"

    Geçtiğimiz hafta siyah elbisesiyle çekilen fotoğrafını Instagram'dan yayınlayan Burcu Kara, hamile olduğunu şu sözlerle duyurmuştu:

    Bu ara biraz kilo aldım. 36 beden günlerime bir süre ara veriyoruz. Balıketli bir Burcu'ya hazır olun!
  • Burcu Kara'dan hamilelik pozları: 5. ay bitti! - Magazin haberleri

    İLK EVLİLİĞİ BİR YIL SÜRMÜŞTÜ

    Öte yandan oyuncu Burcu Kara, 2011'de meslektaşı Buğra Gülsoy ile nikah masasına oturmuştu. Ancak ikili, bir yıl sonra boşanmıştı.
  • Burcu Kara'dan hamilelik pozları: 5. ay bitti! - Magazin haberleri

    ÜÇ ÇOCUK BABASI

    Fırat Parlak'ın ilk evliliğinden Ömer adında bir oğlu daha bulunuyor. Parlak'ın Kara ile doğacak çocuklarıyla birlikte 3, ünlü oyuncunun ise 2. çocuğu olacak.

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