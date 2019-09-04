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HaberlerMagazinBurcu Kıratlı: İmza aşamasındayız - Magazin haberleri 2019

Burcu Kıratlı: İmza aşamasındayız

Son günlerde Sinan Akçıl ile olan evliliği sallantıda olan Burcu Kıratlı, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi

Burcu Kıratlı - Sinan Akçıl

Yaşadığı sıkıntılı süreç ile konuşmayan güzel oyuncu, bir kafede kız arkadaşı ile birlikte uzun süre sohbet etti. Neşeli ve mutlu halleri dikkatlerden kaçmayan Burcu Kıratlı, sevenlerine müjdeyi de verdi. Yeni sezonda yeni bir dizi ile ekranlarda olmaya hazırlandığını söyleyen Burcu Kıratlı, "Şu anda konuşmam doğru olmaz. İmza aşamasındayız. Her şey netleştiğinde sizin de haberiniz olacaktır." açıklamasında bulundu.

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