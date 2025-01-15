Burcu Kirman ve Bülent Şakrak çiftinden yeni paylaşım
Geçtiğimiz günlerde Burcu Kirman ile aşkını ilan eden Bülent Şakrak, sevgilisiyle birlikte yeni bir paylaşımda bulundu
Bülent Şakrak, 2025’e yeni bir başlangıç yaparak aşkını sosyal medyada ilan etmiş, ünlü oyuncu, meslektaşı Burcu Kirman ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak ilişkisini takipçilerine duyurmuştu.
Bülent Şakrak, yeni yılın ilk gününde yaptığı paylaşımına, “2025’e biz girdik, Allah artırsın, sofrayı kuran kaldırsın” notunu düşerek mutluluğunu esprili bir dille ifade etti.
Sevgilisiyle keyifli anlarını paylaşmaya devam eden Bülent Şakrak, son olarak Burcu Kirman ile çekilmiş başka bir fotoğrafını daha paylaştı. Bu kareye de "Alayına, alay komutanlığı.." notunu ekledi.
Fotoğraflar: Instagram