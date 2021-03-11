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Genç Küresel Liderler Listesi’ndeki Türk isim belli oldu

MLP Care CFO’su Burcu Öztürk, Dünya Ekonomik Forumu tarafından hazırlanan Genç Küresel Liderler 2021 yılı listesinde yer aldı. Öztürk'ün topluluğa bu yıl Türkiye’den davet edilen isim olduğu kaydedildi. Dünya Küresel Liderler topluluğunun bir parçası olmaktan duyduğu gururu ve heyecanı dile getiren MLP Care CFO’su Burcu Öztürk, “Önümüzdeki beş yılda dünyanın farklı yerlerinden genç liderler ile sürdürülebilir ve kapsayıcı bir sağlık sistemi geliştirmek üzerine projelere odaklanacağız. Sağlık alanında dünyada kabul görmüş ve çeyrek asrı aşkın vaka ve uygulama tecrübesine sahip bir şirkette yöneticilik yapıyorum. Bu birikimin, toplulukla yapacağım sağlık alanındaki çalışmalarda bana yol göstereceğine inanıyorum” dedi

Genç Küresel Liderler Listesi’ndeki Türk isim belli oldu
HABERTURK.COM

Dünya Ekonomik Forumu, dünyanın geleceğini şekillendirme potansiyeline sahip 40 yaş altı isimlerden oluşan Genç Küresel Liderler (Young Global Leaders) 2021 listesini açıkladı. MLP Care CFO’su Burcu Öztürk listede sağlık kategorisinde yer alarak, topluluğa bu yıl Türkiye’den davet edilen isim oldu.

Dünya Ekonomik Forumu Kurucusu ve CEO’su Klaus Schwab tarafından 2005 yılında kurulan topluluk, her yıl dünyanın geleceğine pozitif etki yapabileceğine inanılan ve bilim, sanat, medya, spor, iş dünyası, sivil toplum, sosyal girişim ve sağlık alanlarında faal 40 yaş altı liderlerin yer aldığı bir liste ile genişliyor. Genç Küresel Liderler topluluğuna davet edilen isimler, beş yıllık bir dönem boyunca dünyanın sorunlarına çözüm bulmak üzere çalışıyor.

Yapılan açıklamaya göre, bu yıl listede yer alarak Genç Küresel Liderler topluluğuna katılan isimler, önümüzdeki beş yılda sürdürülebilir bir gelecek için başta sağlık olmak üzere farklı konulara odaklanarak kalıcı çözümler geliştirmek için çalışacak.

Dünya Küresel Liderler topluluğunun bir parçası olmaktan duyduğu gururu ve heyecanı dile getiren MLP Care CFO’su Burcu Öztürk, “Bu önemli toplulukta ülkemi temsil edecek olmak, dünya için üretilecek kalıcı çözümlere ülkem adına katkı sağlamak gurur ve heyecanımı katlıyor. Önümüzdeki beş yılda dünyanın farklı yerlerinden genç liderler ile sürdürülebilir ve kapsayıcı bir sağlık sistemi geliştirmek üzerine projelere odaklanacağız. Küresel çapta sonuç odaklı çalışmalar yapan bu kadar önemli bir organizasyonun parçası olmak çok değerli bir deneyim olacak. Sağlık alanında dünyada kabul görmüş ve çeyrek asrı aşkın vaka ve uygulama tecrübesine sahip bir şirkette yöneticilik yapıyorum. Bu birikimin, toplulukla yapacağım sağlık alanındaki çalışmalarda bana yol göstereceğine inanıyorum” diye konuştu.

Dünyada 120’den fazla ülkeden bin 400 üyesi olan Genç Küresel Liderler topluluğunun geçmiş dönem önemli üyeleri arasında; Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern Kosta Rika Cumhurbaşkanı Carlos Alvarado Quesada, aktör Yao Chen, avukat Amal Clooney ve film yapımcısı Wanuri Kahiu yer alıyor.

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