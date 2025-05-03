Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Diğer Burcu Ürge ile Her Şey Dahil'de bu hafta: İlişki bir keşfetme sanatıdır - Diğer Haberleri

        Burcu Ürge ile Her Şey Dahil'de bu hafta: İlişki bir keşfetme sanatıdır

        Burcu Ürge ile Her Şey Dahil programı bu hafta da bambaşka konular ve konuklarla ekrana geldi. Burcu Ürge'nin bu haftaki konuğu danışman Sinan Ergin'di...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.05.2025 - 12:05 Güncelleme: 03.05.2025 - 12:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        "İlişki bir keşfetme sanatıdır"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Burcu Ürge ile Her Şey Dahil programı bu hafta da bambaşka konular ve konuklarla ekrana geldi. Burcu Ürge'nin bu haftaki konuğu danışman Sinan Ergin'di...

        "İLİŞKİ ANLAM BÜTÜNLÜĞÜ DEMEK"

        Genç ve güzel bir kadın, bir sürü beğeni ve yorumlar alıyor. Sonrasında birisiyle ilişki yaşarken ufak bir tartışma yaşayınca aldığı yorumlar ve beğeniler geliyor ve mutsuzluk oluşmaya başlıyor. Yaşamın içerisinde bunu çok fark edemiyoruz. İlişki anlamını kaybetti, ilişki aslında anlam bütünlüğü demek. İki kişi kendi dünyaları içerisinde bir anlam yaparlar. Gençlerin şu an ilişkiyi anlamlandıracak vakitleri yok. Çünkü yaşam içerisinde anlam aramıyorlar. Vakit doldurmak ve keyif gibi görüyorlar, keyif bir anlam değildir. O yapı içerisinde ilerleyebilmeleri lazım. Biz yaşamda, ilişkide sıkıntı yaşıyoruz. İnsanların kendileriyle de ilişkileri yok. Kendileriyle kavga edip kendilerini beğenmiyorlar. Kendisinden mutsuz olan ve kendisiyle iyi bir ilişkisi olması beklenemez.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul Sarıyer'de çöken yol ile ilgili önemli iddia!
        İstanbul Sarıyer'de çöken yol ile ilgili önemli iddia!
        "Beni dövüyor" diye mesaj attı! Genç kız cinayetten tutuklandı!
        "Beni dövüyor" diye mesaj attı! Genç kız cinayetten tutuklandı!
        Hakkari'de derede can pazarı
        Hakkari'de derede can pazarı
        Prof. Dr. Kasapçopur: 10 yıl sonra çocuk kanser uzmanı bulmakta zorlanacağız
        Prof. Dr. Kasapçopur: 10 yıl sonra çocuk kanser uzmanı bulmakta zorlanacağız
        Mutluydu, umutluydu... 3 gün önce başladığı iş yeri ölümü oldu!
        Mutluydu, umutluydu... 3 gün önce başladığı iş yeri ölümü oldu!
        Galatasaray Sivasspor'u ağırlıyor!
        Galatasaray Sivasspor'u ağırlıyor!
        "Papa" Trump
        "Papa" Trump
        Ergin Ataman sahayı terk etti!
        Ergin Ataman sahayı terk etti!
        Eski vali ile emekli albay kaçak kazıda yakalandı!
        Eski vali ile emekli albay kaçak kazıda yakalandı!
        Beyoğlu sokaklarında romantizm
        Beyoğlu sokaklarında romantizm
        Emekli olmadan kıdem tazminatı alınır mı?
        Emekli olmadan kıdem tazminatı alınır mı?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Yaren leylek baba oldu!
        Yaren leylek baba oldu!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 3 bölgede kuvvetli sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 3 bölgede kuvvetli sağanak!
        2. Lig'de şampiyonluk haftası!
        2. Lig'de şampiyonluk haftası!
        Deliksiz uyku için ne yemeli ne içmeli?
        Deliksiz uyku için ne yemeli ne içmeli?
        Zihinsel bahar detoksu nasıl yapılır?
        Zihinsel bahar detoksu nasıl yapılır?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Rosier'den Beşiktaş için flaş sözler!
        Rosier'den Beşiktaş için flaş sözler!
        Renault 5'in Türkiye fiyatı 'kaskodan' çıktı
        Renault 5'in Türkiye fiyatı 'kaskodan' çıktı