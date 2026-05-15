Burdur Belediyesi iddianamesi kabul edildi

Burdur Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve Burdur 1. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Burdur Belediyesinde 2013-2023 yıllarında yapılan bazı imar planı değişiklikleri ve yapı ruhsatı işlemlerinde mevzuata aykırı uygulamalar yapıldığı iddia edildi.

Soruşturmanın, Bahçelievler Mahallesi'nde Baki Varol'a ait yaklaşık 30 dönümlük araziye yönelik imar uygulamalarında ayrımcılık yapıldığı şikayeti üzerine başlatıldığının belirtildiği iddianamede, Varol'un bölgede bazı parseller için 5 kat ve 1,25 emsal hakkı tanınırken kendi taşınmazları için 3 kat ve 0,90 emsal verildiğini, bu nedenle mağdur edildiğini öne sürdüğü belirtildi.

“ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI ÇEŞİTLİ TARİHLERDE SORUŞTURMA İZNİ VERDİ”

İçişleri Bakanlığınca yapılan ön incelemeye yer verilen iddianamede, Burdur Belediyesinde farklı tarihlerde kabul edilen bazı imar planı değişiklikleri ve bu değişikliklere dayanılarak düzenlenen yapı ruhsatları hakkında soruşturma izni verildiği kaydedildi.

Bakanlık müfettişlerince yapılan incelemelerde, TAKS-KAKS uygulamasından emsal sistemine geçilmesiyle yapı yoğunluğunun artırıldığı, bina yüksekliklerinin 15,50 metreden 18 metreye çıkarıldığı ve bazı plan değişikliklerinin yeterince gerekçelendirilmediği belirtildi.

Ayrıca plan bütünlüğü ile sosyal ve teknik altyapı dengesinin olumsuz etkilendiği, bazı ruhsatların parselasyon işlemleri tamamlanmadan düzenlendiği tespitlerine yer verildi.

Danıştay Birinci Dairesinin kararına atıf yapılan iddianamede, İçişleri Bakanlığınca verilen soruşturma iznine karşı bazı belediye meclis üyeleri ve ilgililer tarafından yapılan itirazların, 4483 sayılı Kanun'da öngörülen 10 günlük süre geçtikten sonra yapıldığı gerekçesiyle süre aşımı nedeniyle reddedildiği belirtildi.

Kararda ayrıca, Burdur Belediyesindeki imar planı değişiklikleri ve yapı ruhsatlarına ilişkin süreçte adı geçen eski ve yeni belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve teknik personel hakkında isnat edilen eylemlerin soruşturma yapılmasını gerektirecek nitelikte olduğu değerlendirildi.

"AYRIMCILIK YAPILDI" İDDİASI

İddianamede yer alan şikayetçi Baki Varol'un ifadesinde, Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan yaklaşık 30 dönümlük arazisinin yer aldığı bölgede yapılan imar planı uygulamalarının eşitlik ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle belediyeye başvurduğu ancak sonuç alamayınca dava açtığı bilgisi yer aldı. Varol'un Isparta 2. İdare Mahkemesinde açtığı davaları kazanmasına rağmen belediyenin mahkeme kararlarını uygulamadığını öne sürdüğü kaydedildi.

İfadesinde bazı belediye görevlilerinin taşınmazına yönelik olumsuz tutum sergilediğini ve hukuka aykırı işlemler yaptığını iddia eden Varol'un, sorumlular hakkında şikayetçi olduğu ve soruşturma yürütülmesini talep ettiği belirtildi.

ALİ ORKUN ERCENGİZ SUÇLAMALARI REDDETTİ

İddianamede ifadesine yer verilen Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'in, 2014 yılından bu yana görevde olduğunu belirterek suçlamaları kabul etmediği aktarıldı.

Ercengiz, imar planı değişikliklerinin belediye meclisi ve ilgili komisyon süreçlerinden geçerek oy birliğiyle kabul edildiğini, kamu yararının gözetildiğini ve yeşil alan ile otoparkların artırılmasının hedeflendiğini belirterek suçlamaları reddetti. Ercengiz'in ifadesinde ayrıca işlemlerin mevzuata uygun yürütüldüğünü, valilik ve ilgili kurum denetimlerinden geçtiğini söylediği ve askı sürecinde itiraz gelmemesi halinde kesinleştiğini belirttiği kaydedildi.

Eski Burdur Belediye Başkanı Sebahattin Akkaya'nın da iddianamede yer alan ifadesinde 2004-2014 yıllarında görev yaptığını belirterek suçlamaları kabul etmediği aktarıldı.

Akkaya'nın savunmasında, yapılan işlemlerin İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde gerçekleştirildiğini öne sürdüğü, daha önce belediyede yapılan müfettiş denetimlerinde de imar mevzuatına aykırı bir durum tespit edilmediğini ifade ettiği belirtildi.

BİLİRKİŞİ RAPORLARI

İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin ön inceleme raporu ve bilirkişi değerlendirmelerinde, Burdur Belediye Meclisinin 2013-2017 yıllarındaki bazı imar planı değişikliklerinin mevzuata, şehircilik ilkelerine ve kamu yararına uygun olmadığı belirtildi.

Yüksek şehir planlayıcısı, yüksek mimar ve harita-kadastro mühendislerinden oluşan bilirkişi heyetinin raporunda ise bu düzenlemelerin plan bütünlüğünü ve eşitlik ilkesini zedeleyebileceğini, bazı parsel sahipleri lehine sonuçlar doğurmuş olabileceğini ve kamu zararı ihtimali bulunduğunu değerlendirerek bölgede bütüncül bir plan revizyonu yapılması gerektiği görüşü bildirildi.

İddianamede, belediye meclis üyeleri ile bazı teknik personelin görevlerinin gereklerine aykırı hareket ederek belirli parsel sahiplerine haksız menfaat sağladıkları, kamu zararına neden oldukları ve bu nedenle "görevi kötüye kullanma" suçunu işlediklerinin değerlendirildiği ifade edildi.

Bazı şüpheliler yönünden ise eylemlerin birden fazla kez gerçekleştiği gerekçesiyle "zincirleme suç" hükümlerinin uygulanması talep edildi.

Aralarında Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ile eski belediye başkanı Sebahattin Akkaya'nın da olduğu 51 sanık için 6 aydan 3 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi. Sanıkların yargılanmasına 13 Temmuz'da başlanacak.

