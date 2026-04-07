Burdur'da alzheimer hastası kayıp kadının suda cansız bedeni bulundu
Burdur'da evinden çıktıktan sonra haber alınamayan alzheimer hastası Yaşar Kubuz için arama çalışması başlatıldı. Kubuz, köy yakınlarında köprü altında su içinde bulunurken, yapılan incelemede hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı
Giriş: 07.04.2026 - 13:35
Burdur'da evden çıktıktan sonra haber alınmayan Alzheimer hastası Yaşar Kubuz (82) köprü altındaki suda ölü bulundu.
DHA'daki habere göre; Merkeze bağlı Yazıköy'de saat 02.00 sıralarında evinden çıktıktan sonra haber alınamayan Alzheimer hastası Yaşar Kubuz için arama çalışması başlatıldı.
Yürütülen çalışmalar kapsamında Yaşar Kubuz, köy yakınlarındaki Bozçay mevkisindeki köprünün altında su içinde bulundu.
Yapılan incelemede Yaşar Kubuz'un hayatını kaybettiği belirlendi. Kubuz'un cenazesi savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
