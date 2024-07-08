Burdur'da devrilen traktörün altında kalan kişi öldü
Burdur'un Ağlasun ilçesinde, şarampole devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi
Giriş: 08.07.2024 - 22:28 Güncelleme: 08.07.2024 - 22:28
Veli A. (78) idaresindeki traktör, Yeşilbaşköy Sarıdere mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, traktörün altında kalan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenaze, Ağlasun Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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