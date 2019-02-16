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İKİ YÜRÜYÜŞ PARKURU

Cuma Gök, antik kentte biri 10, diğeri 12 kilometre olan iki yürüyüş parkuru bulunduğuna da dikkat çekerek, "10 kilometre olan parkur hemen her yaşta ziyaretçinin yürüyebileceği bir parkur. 12 kilometrelik parkur biraz daha tırmanış isteyen, iniş, çıkışı fazla olan bir parkur" diye konuştu.