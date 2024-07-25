Burdur'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı! 2 ölü, 8 yaralı

Burdur'un un Yeşilova ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

DHA'nın haberine göre; kaza Yeşilova ilçesine bağlı Yarışlı köyü yakınlarında meydana geldi. Adem Burgaz yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen Abdurrahman Bolat yönetimindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

KAZA YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler Adem Burgaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Otomobillerde sıkışan yolcular ise itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldıktan sonra sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada yaralanan Abdurrahman Bolat, Mert Sabahattin, Rabia Özlem Aktaş, Günay Karabıyık, Hasan Turgut, Ayşe Turgut, Atila Turgut, Alper Turgut ve Bilal Turgut ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü.