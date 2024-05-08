Burdur'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü
Burdur'un Yeşilova ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti
Giriş: 08.05.2024 - 20:32 Güncelleme: 08.05.2024 - 20:32
Aysel Kılınç (76) idaresindeki otomobil, Yeşilova - Karamanlı kara yolunun 4. kilometresinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, takla atan otomobilin altında kalan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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