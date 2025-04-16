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        Haberler Gündem 3. Sayfa Burdur'da yaşlı adam evinde yanmış halde ölü bulundu | Son dakika haberleri

        Burdur'da yaşlı adam evinde yanmış halde ölü bulundu

        Burdur'da bir süredir kendisinden haber alınamayan yaşlı adam, yalnız yaşadığı evinde vücudunun bir kısmı yanmış halde ölü bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 03:50 Güncelleme: 16.04.2025 - 03:50
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        Yaşlı adam evinde yanmış halde ölü bulundu
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        Burdur'da bir kişi evinde vücudunun bir kısmı yanmış halde ölü bulundu.

        Necatibey Mahallesi Necatibey Caddesi'nde yalnız yaşayan Saim Nas'tan (82) haber alamayan yakınları, komşularından evi kontrol etmelerini istedi.

        VÜCUDUNUN BİR KISMI YANMIŞ HALDE ÖLÜ BULUNDU

        Eve giren komşuları, Nas'ı vücudunun bir kısmı yanmış halde buldu. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        AA'nın haberine göre; olay yerine gelen sağlık ekipleri Saim Nas'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        İNCELEME BAŞLATILDI

        Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının çalışmalarının ardından Nas'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        *Haberin fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Burdur
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        #Son dakika haberler
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