Burdur'da yaşlı adam evinde yanmış halde ölü bulundu

Burdur'da bir kişi evinde vücudunun bir kısmı yanmış halde ölü bulundu.

Necatibey Mahallesi Necatibey Caddesi'nde yalnız yaşayan Saim Nas'tan (82) haber alamayan yakınları, komşularından evi kontrol etmelerini istedi.

VÜCUDUNUN BİR KISMI YANMIŞ HALDE ÖLÜ BULUNDU

Eve giren komşuları, Nas'ı vücudunun bir kısmı yanmış halde buldu. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre; olay yerine gelen sağlık ekipleri Saim Nas'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının çalışmalarının ardından Nas'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

*Haberin fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.