Başakşehir Burdur'da kampta

Mesut MADAN / BURDUR, (DHA) Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'in Burdur kampı başladı. Tarifeli uçak ile 10 Temmuz günü Isparta Süleyman Demirel Havalimanına inen Başakşehirli futbolcular, otobüsle Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tesisleri'ne geldi. Tesislere gelişinde Başakşehir kafilesini Makü Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Hakan Öner ile Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Emrah Atay karşıladı.

Geçen yıl da yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tesisleri'nde yapan Başakşehir, bu yıl da 24 Temmuz'a kadar Burdur'da kamp yapacak. Başakşehir 14 Temmuz günü aynı tesislerde kamp yapan Antalyaspor ile hazırlık maçı yapacak.

BAŞAKŞEHİR İLK ANTRENMANINI GERÇEKLEŞTİRDİ

Burdur'da Makü Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki antrenman, pas koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, rondo çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma çalışmasıyla sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Otobüsün gelişi

-Emre Belözoğlu´na çiçek verilmesi

-Futbolcuların inişi

-Emre Belözoğlu'nun taraftarlara imza vermesi ve fotoğraf çektirmesi

-Antrenmandan detaylar

DHA-Spor Türkiye-Burdur / Merkez Mesut MADAN

2023-07-11 22:51:36