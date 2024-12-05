Kış geldi, Medusa mozaiğinin üzeri kapatıldı

BURDUR'daki Kibyra Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Şükrü Özüdoğru, iklim şartlarından korunması amacıyla yaz ayları boyunca açık olan Medusa mozaiği ile Odeion stoası zemin mozaiğinin üzerinin kapatıldığını duyurdu. Medusa mozaiği, nisan ayında tekrar ziyarete açık açılacak.

Gölhisar ilçesi Horzum Mahallesi'nde, birbirinden derin yarlarla ayrılan hakim 3 tepe üzerinde kurulu 'Gladyatörler Şehri' olarak da bilinen Likya ve Roma uygarlıklarının en önemli kentlerinden Kibyra Antik Kenti'nde 2006'da başlatılan kazı çalışmaları, 2010'dan itibaren Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükrü Özüdoğru başkanlığındaki ekiple sürdürülüyor.

2016'da UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dahil olan Kibyra'daki kazı çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü haricinde, Burdur Valiliği, MAKÜ, Gölhisar Kaymakamlığı ve Gölhisar Belediye Başkanlığı tarafından da destekleniyor.

GÖZLERİNE BAKANI TAŞA ÇEVİRİYOR

Medusa, milattan sonra 1'inci yüzyılın ilk evrelerine dayanan, mitolojide gözlerine bakan kötü niyetli kişileri taşa çevirdiğine inanılan 'yılan saçlı, keskin dişli, dişi canavar' olarak biliniyor. Onu tasvir eden 'Opus Sectile' tekniğiyle renkli mermerlerden inşa edilen mozaiğin dünyada benzeri yok.