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        Kış geldi, Medusa mozaiğinin üzeri kapatıldı

        BURDUR'daki Kibyra Antik Kenti Kazı Başkanı Prof.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 10:48 Güncelleme: 05.12.2024 - 10:50
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        Kış geldi, Medusa mozaiğinin üzeri kapatıldı
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        BURDUR'daki Kibyra Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Şükrü Özüdoğru, iklim şartlarından korunması amacıyla yaz ayları boyunca açık olan Medusa mozaiği ile Odeion stoası zemin mozaiğinin üzerinin kapatıldığını duyurdu. Medusa mozaiği, nisan ayında tekrar ziyarete açık açılacak.

        Gölhisar ilçesi Horzum Mahallesi'nde, birbirinden derin yarlarla ayrılan hakim 3 tepe üzerinde kurulu 'Gladyatörler Şehri' olarak da bilinen Likya ve Roma uygarlıklarının en önemli kentlerinden Kibyra Antik Kenti'nde 2006'da başlatılan kazı çalışmaları, 2010'dan itibaren Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükrü Özüdoğru başkanlığındaki ekiple sürdürülüyor.

        2016'da UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dahil olan Kibyra'daki kazı çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü haricinde, Burdur Valiliği, MAKÜ, Gölhisar Kaymakamlığı ve Gölhisar Belediye Başkanlığı tarafından da destekleniyor.

        GÖZLERİNE BAKANI TAŞA ÇEVİRİYOR

        Medusa, milattan sonra 1'inci yüzyılın ilk evrelerine dayanan, mitolojide gözlerine bakan kötü niyetli kişileri taşa çevirdiğine inanılan 'yılan saçlı, keskin dişli, dişi canavar' olarak biliniyor. Onu tasvir eden 'Opus Sectile' tekniğiyle renkli mermerlerden inşa edilen mozaiğin dünyada benzeri yok.

        NİSANDA YENİDEN AÇILACAK

        Kibyra Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Şükrü Özüdoğru, "Kibyra Olympeion Odeionu orkestra zeminini kaplayan opus sectile Medusa mozaiği ile Odeion Stoası zemin döşemesi opus tessellatum mozaiğin üzeri, iklim şartlarından korunması amacıyla kapatılmıştır. Her sene kış aylarında kapatıyoruz, donmaması gerekiyor çünkü bölgede karasal sert bir iklim var. 2025 yılı Nisan ayında tekrar ziyarete açılacaktır" dedi.

        KAHRAMAN SAVAŞÇILARIN ŞEHRİ

        Burdur Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün internet sitesinde 'Kahraman Savaşçıların ve Hızlı Atların Şehri' olarak gösterilen Kibyra Antik Kenti'nde; 11 bin izleyici kapasiteli Kibyra stadionu, bazilika, yukarı ve aşağı agora, Roma hamamı, gymnasion, tiyatro ve odeion gibi yapılar bulunuyor. Ayrıca merkezinde yükselen sütunlu anıt ve bu anıtı çevreleyen birbiriyle bağlantılı 2 yuvarlak havuz ile antik mimarideki su yapıları arasında benzersiz bir plan ve görkeme sahip Kibyra Yuvarlak Planlı Çeşme ise orijinal kaynağından getirilen suyun akıtıldığı Sagalassos'tan sonraki ikinci antik çeşme özelliğini taşıyor.

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