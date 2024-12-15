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        Düğünde bıçaklanan baba ve oğlu yaralandı (2)

        ŞÜPHELİLERADLİ KONTROLLE SERBESTBurdur merkez Taşkapı köyündeki düğünde baba ve oğlunu bıçakla yaralayan husumetlileri Fikret G.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.12.2024 - 16:36 Güncelleme: 15.12.2024 - 16:36
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        Düğünde bıçaklanan baba ve oğlu yaralandı (2)
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        ŞÜPHELİLERADLİ KONTROLLE SERBEST

        Burdur merkez Taşkapı köyündeki düğünde baba ve oğlunu bıçakla yaralayan husumetlileri Fikret G. ile olayla ilgisi olduğu belirtilen akrabası Mustafa G. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, adli kontrolle serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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