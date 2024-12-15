Düğünde bıçaklanan baba ve oğlu yaralandı (2)

Burdur merkez Taşkapı köyündeki düğünde baba ve oğlunu bıçakla yaralayan husumetlileri Fikret G. ile olayla ilgisi olduğu belirtilen akrabası Mustafa G. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, adli kontrolle serbest bırakıldı.

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